Черная пятница 2023: когда стартует главная распродажа года

Люди любят экономить, независимо от своей платежеспособности и экономической ситуации в целом. Поэтому Черная пятница — одно из главных событий в году для каждого шопоголика.

Традиция глобальных распродаж в конце ноября возникла в США: таким образом продавцы избавлялись от неликвидного товара, чтобы освободить место под рождественские подарки и аксессуары.

Сейчас же Black Friday распространилась далеко за пределы США и длится не один день: каждая торговая сеть самостоятельно определяет сроки продаж товаров с хорошими скидками. Многих украинцев уже интересует дата Черной пятницы 2023. Ждать осталось недолго — самые выгодные цены ожидаются 24 ноября.

Реальная выгода или удачный маркетинговый ход

Ощутимое снижение цены на многие группы товаров заставляет задуматься — а нет ли здесь подвоха? Ну не могут же продавцы, следуя традициям, работать в ущерб себе. На самом деле торговые сети, даже в условиях скидок до 90%, все равно получают выгоду.

Во-первых, распродажа привлекает покупателей, следовательно, объемы продаж заметно возрастают. А во-вторых, в этот период можно избавиться от товаров, которые начинают «залеживаться» на полках.

Нет, ни одна уважающая себя сеть продавать просрочку не будет. Такой удар по репутации обойдется очень дорого. Но и Айфон 15 или другую горячую новинку с мега скидкой даже в Черную пятницу купить не удастся.

Поэтому не нужно бояться действительно больших скидок. Но и рассчитывать увидеть в списке распродаж какой-то культовый товар тоже не стоит.

Все покупки нужно планировать

Увидев привлекательные цены, легко поддаться искушению и начать закидывать в корзину все подряд. В таком случае итогом чернопятничного шопинга станет не реальная выгода, а пустой кошелек и большое количество предметов, которые не особо то и нужны.

Избежать такой ситуации поможет список покупок, составленный еще до начала распродажи. Включите в него все нужные товары и определите бюджет, который сможете свободно потратить в этот день. Такая подготовка действительно помогает избегать импульсивных покупок.

Многие товары, которые участвуют в Black Friday, представлены в ограниченном количестве. Поэтому нужно успеть стать счастливчиком, который купил все нужное с мегавыгодой. Не упустить свой шанс помогут следующие советы:

покупайте онлайн, так вы сэкономите время на дороге; обязательно заранее зарегистрируйтесь в нужных магазинах, добавьте платежные карты, способ доставки и другую информацию; если покупаете несколько товаров из одного виртуального маркета, можно заранее добавить их в корзину, а оплатить сразу после того, как станут активными скидки.

В целом очень удобно покупать в больших интернет-магазинах, в которых представлены товары из многих категорий. Например, на таких платформах как МАУДАУ “чернопятничный” сезон скидок может продлиться со средины и до конца ноября, и в таких распродажах принимают участие тысячи товаров из разных категорий: бытовая химия, зоотовары, продукты и алкоголь, товары для детей и многое другое.