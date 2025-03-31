Чому краще вирішувати сімейні спори через адвоката?

Розлучення, стягнення аліментів, поділ майна, визнання власності, виховання дітей та позбавлення батьківських прав – це складні правові питання, які потребують професійного підходу. Самостійні спроби вирішити ці проблеми часто призводять до затяжних судових процесів, фінансових втрат і емоційного стресу.

Фахівці відомого адвокатського бюро пояснюють на прикладах, чому звернення до адвоката є оптимальним варіантом у сімейних спорах https://www.absl.org.ua/, та заощадить час і нерви.

1. Стягнення аліментів: як отримати справедливість?

Без участі адвоката багато батьків стикаються з такими проблемами:

Недостатня сума аліментів – якщо не подати всі необхідні докази про дохід другого батька, суд може призначити мінімальний розмір.

– якщо не подати всі необхідні докази про дохід другого батька, суд може призначити мінімальний розмір. Ухилення від сплати – без професійного супроводу складно притягнути неплатника до відповідальності (арешт майна, обмеження у водійських правах тощо).

Приклад: Мати-одиначка подала на аліменти самостійно, і суд призначив їх у розмірі 30% прожиткового мінімуму. Адвокат міг би довести, що батько має додаткові доходи, і сума була б значно вищою.

2. Поділ спільного майна подружжя

Без кваліфікованої допомоги можна:

Втратити право на частку через неправильне оформлення документів.

Отримати меншу частину через незнання закону.

Приклад: Чоловік під час розлучення переоформив квартиру на родича. Дружина без адвоката не змогла довести, що це спільна власність, і втратила свою частку.

3. Визнання майна особистою власністю

Якщо один із подружжя хоче захистити своє майно від поділу, важливо довести, що воно:

Було придбане до шлюбу.

Отримане у спадок або як подарунок.

Приклад: Жінка отримала квартиру у спадок, але не зібрала всі документи. Коли подружжя розлучалося, чоловік через суд визнав її частину спільною. Адвокат міг би запобігти цьому.

4. Встановлення способу участі у вихованні дитини

Без адвоката один із батьків може:

Втратити можливість бачити дитину.

Отримати несправедливі умови спілкування (наприклад, лише кілька годин на тиждень).

Приклад: Батько хотів брати участь у вихованні сина, але мати подавала скарги, нібито він є небезпечним. Адвокат допоміг зібрати докази й домогтися рівноправного графіка зустрічей.

5. Позбавлення батьківських прав

Ця процедура можлива лише через суд, і без адвоката довести недбалість другого батька дуже складно.

Приклад: Мати хотіла позбавити батька прав через алкоголізм, але не надала достатньо доказів. Адвокат міг би залучити свідків, медзаключення та документи з поліції.

6. Усунення перешкод у спілкуванні з дитиною

Якщо один із батьків забороняє іншому бачитися з дитиною, адвокат допоможе:

Отримати рішення суду про встановлення графіка зустрічей.

Притягнути порушника до адміністративної відповідальності.

Приклад: Батько роками не міг побачити доньку, оскільки мати ігнорувала його права. Адвокат домігся виконавчого провадження, і судові пристави забезпечили зустрічі.

Висновок

Сімейні спори – це завжди стресові ситуації, і спроби вирішити їх самостійно часто призводять до негативних наслідків. Не ризикуйте своїм майбутнім – довіртеся професіоналам.