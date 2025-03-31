Чому краще вирішувати сімейні спори через адвоката?
Розлучення, стягнення аліментів, поділ майна, визнання власності, виховання дітей та позбавлення батьківських прав – це складні правові питання, які потребують професійного підходу. Самостійні спроби вирішити ці проблеми часто призводять до затяжних судових процесів, фінансових втрат і емоційного стресу.
Фахівці відомого адвокатського бюро пояснюють на прикладах, чому звернення до адвоката є оптимальним варіантом у сімейних спорах https://www.absl.org.ua/, та заощадить час і нерви.
1. Стягнення аліментів: як отримати справедливість?
Без участі адвоката багато батьків стикаються з такими проблемами:
- Недостатня сума аліментів – якщо не подати всі необхідні докази про дохід другого батька, суд може призначити мінімальний розмір.
- Ухилення від сплати – без професійного супроводу складно притягнути неплатника до відповідальності (арешт майна, обмеження у водійських правах тощо).
Приклад: Мати-одиначка подала на аліменти самостійно, і суд призначив їх у розмірі 30% прожиткового мінімуму. Адвокат міг би довести, що батько має додаткові доходи, і сума була б значно вищою.
2. Поділ спільного майна подружжя
Без кваліфікованої допомоги можна:
- Втратити право на частку через неправильне оформлення документів.
- Отримати меншу частину через незнання закону.
Приклад: Чоловік під час розлучення переоформив квартиру на родича. Дружина без адвоката не змогла довести, що це спільна власність, і втратила свою частку.
3. Визнання майна особистою власністю
Якщо один із подружжя хоче захистити своє майно від поділу, важливо довести, що воно:
- Було придбане до шлюбу.
- Отримане у спадок або як подарунок.
Приклад: Жінка отримала квартиру у спадок, але не зібрала всі документи. Коли подружжя розлучалося, чоловік через суд визнав її частину спільною. Адвокат міг би запобігти цьому.
4. Встановлення способу участі у вихованні дитини
Без адвоката один із батьків може:
- Втратити можливість бачити дитину.
- Отримати несправедливі умови спілкування (наприклад, лише кілька годин на тиждень).
Приклад: Батько хотів брати участь у вихованні сина, але мати подавала скарги, нібито він є небезпечним. Адвокат допоміг зібрати докази й домогтися рівноправного графіка зустрічей.
5. Позбавлення батьківських прав
Ця процедура можлива лише через суд, і без адвоката довести недбалість другого батька дуже складно.
Приклад: Мати хотіла позбавити батька прав через алкоголізм, але не надала достатньо доказів. Адвокат міг би залучити свідків, медзаключення та документи з поліції.
6. Усунення перешкод у спілкуванні з дитиною
Якщо один із батьків забороняє іншому бачитися з дитиною, адвокат допоможе:
- Отримати рішення суду про встановлення графіка зустрічей.
- Притягнути порушника до адміністративної відповідальності.
Приклад: Батько роками не міг побачити доньку, оскільки мати ігнорувала його права. Адвокат домігся виконавчого провадження, і судові пристави забезпечили зустрічі.
Висновок
Сімейні спори – це завжди стресові ситуації, і спроби вирішити їх самостійно часто призводять до негативних наслідків. Не ризикуйте своїм майбутнім – довіртеся професіоналам.Tweet