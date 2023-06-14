Чому продажі генераторів зросли порівняно з 2021 роком у більш ніж 10 разів
Починаючи з осені минулого року, коли російські загарбники почали ракетні обстріли з наміром знищити критичну інфраструктуру України, багатьом українцям , прийшлось подумати про купівлю автономного джерела електроживлення. І якщо мешканці міст в основному запасались мобільними станціями, то люди які живуть в своїх садибах дивились в сторону дизельних генераторів, продажі яких зросли порівняно з 2021 роком у більш ніж 10 разів.
Рішення про купівлю дизельного генератора залежить звісно від конкретної ситуації та потреб.
Ось деякі фактори, які на думку експертів компанії PowerSol можуть вплинути на таке рішення:
- Якщо ви живете в районі, де часті відключення електроенергії, дизельний генератор може забезпечити вам незалежне джерело живлення. Він допоможе утримати в роботі основні пристрої, освітлення та системи опалення, забезпечуючи комфорт у вашому домі. Якщо ви проживаєте в віддаленій місцевості або на дачній ділянці, де немає доступу до мережі електропостачання, дизельний генератор може бути необхідним для забезпечення електрики в будинку.
- Якщо є критичні системи, які потребують постійного живлення, наприклад, медичне обладнання, серверні кімнати або промислове обладнання, дизельний генератор може бути необхідним для забезпечення безперебійної роботи цих систем.
- Дизельні генератори широко використовуються на будівельних майданчиках для живлення інструментів та обладнання https://www.powersol.com.ua/shop/generatory/20-kvt/dizelnyj/. Якщо ви ремонтуєте або будуєте свій будинок, дизельний генератор може забезпечити електроенергію для роботи електричних інструментів та будівельних машин.
- У разі надзвичайних ситуацій, таких як природні катастрофи, повені або землетруси, дизельні генератори можуть бути використані для забезпечення електропостачання в умовах, коли основні мережі енергопостачання були пошкоджені.
Незалежно від причини використання дизельних генераторів для дому, важливо враховувати правильне управління, технічне обслуговування та безпекові заходи. Дизельні генератори вимагають належного палива, регулярної перевірки та обслуговування, а також використання відповідних заходів безпеки для запобігання викидам шкідливих речовин та нещасним випадкам.
Чому вони стали популярні останнього часу?
Дизельні генератори стали популярнішими останнього часу з кількох причин:
По-перше – вони відомі своєю високою надійністю та довговічністю. Вони здатні працювати протягом тривалих періодів часу, витримуючи великі навантаження. Це робить їх популярними для використання в ситуаціях, коли стабільне джерело живлення є критичним.
По-друге – сучасні дизельні генератори стали більш енергоефективними, споживаючи менше палива для вироблення тієї ж потужності. Це забезпечує економію витрат і допомагає знизити вплив на навколишнє середовище.
Завдяки покращенню технологій та зростанню конкуренції на ринку, такі агрегати стали більш доступними в плані вартості. Це дозволяє більшій кількості людей і бізнесів мати можливість придбати та використовувати їх.
По -третє, сучасні дизельні генератори оснащені різноманітними функціями та технологічними розширеннями. Вони можуть мати автоматичне ввімкнення під час відключення основного джерела живлення, вбудовані системи моніторингу та дистанційного керування, що забезпечує зручне та ефективне використання, – зазначається на сайті компанії.
Ще однією причино , екперти називають рост популярності альтернативних джерел енергії. Загальний рост свідомості про енергоефективність, екологічність та сталість призводить до зростання інтересу до альтернативних джерел енергії.