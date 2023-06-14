Чому продажі генераторів зросли порівняно з 2021 роком у більш ніж 10 разів

Починаючи з осені минулого року, коли російські загарбники почали ракетні обстріли з наміром знищити критичну інфраструктуру України, багатьом українцям , прийшлось подумати про купівлю автономного джерела електроживлення. І якщо мешканці міст в основному запасались мобільними станціями, то люди які живуть в своїх садибах дивились в сторону дизельних генераторів, продажі яких зросли порівняно з 2021 роком у більш ніж 10 разів.

Рішення про купівлю дизельного генератора залежить звісно від конкретної ситуації та потреб.

Ось деякі фактори, які на думку експертів компанії PowerSol можуть вплинути на таке рішення:

Якщо ви живете в районі, де часті відключення електроенергії, дизельний генератор може забезпечити вам незалежне джерело живлення. Він допоможе утримати в роботі основні пристрої, освітлення та системи опалення, забезпечуючи комфорт у вашому домі. Якщо ви проживаєте в віддаленій місцевості або на дачній ділянці, де немає доступу до мережі електропостачання, дизельний генератор може бути необхідним для забезпечення електрики в будинку. Якщо є критичні системи, які потребують постійного живлення, наприклад, медичне обладнання, серверні кімнати або промислове обладнання, дизельний генератор може бути необхідним для забезпечення безперебійної роботи цих систем. Дизельні генератори широко використовуються на будівельних майданчиках для живлення інструментів та обладнання https://www.powersol.com.ua/shop/generatory/20-kvt/dizelnyj/. Якщо ви ремонтуєте або будуєте свій будинок, дизельний генератор може забезпечити електроенергію для роботи електричних інструментів та будівельних машин. У разі надзвичайних ситуацій, таких як природні катастрофи, повені або землетруси, дизельні генератори можуть бути використані для забезпечення електропостачання в умовах, коли основні мережі енергопостачання були пошкоджені.