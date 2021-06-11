Что нужно знать чтобы стать Front-End разработчиком

Front-End – это как треугольник, вершинами которого являются HTML, CSS и JavaScript. Для того, чтобы стать фронтенд-разработчиком, только этих трех вещей будет недостаточно. По крайней мере, стоит подучить английский и различные фреймфорки с библиотеками.

Подробней об этом рассказывают представители учебного центра Dan.IT Education.

Front-End – что это?

Разработка веб-сайта состоит из двух частей – это фронтенд (Front-End) и бэкенд (Back-End). Если провести аналогию с машиной, то Front-End – это внешний вид автомобиля, а Back-End – это его двигатель, коробка передач и другие комплектующие, позволяющие нормально выполнять свои функции. Но в этой статье речь пойдет именно про визуальную составляющую.

Фронтенд отвечает не только за цвет определенной кнопочки или за красивое меню, а еще за адаптивность и логику происходящего на странице сайта.

HTML и CSS

Оформление внешнего вида очень влияет на пользователя, и оно может как притягивать, так и отталкивать. В свою очередь, с давних пор язык разметки гипертекста (HTML) и каскадные таблицы стилей (CSS) занимали ключевую роль в работе сайтов, поскольку в 2000-х годах технологии были не так развиты, как сейчас, и обычный сайт мог выглядеть как простой текст с парой картинок. Но теперь ситуация обстоит иначе, и нововведения постепенно вытесняют старые форматы.

Javascript

В 2010-х этот язык программирования становится более узнаваемым и широко используем, а сейчас JS и вовсе постепенно становится неотъемлемой частью фронтенда.

Как говорилось ранее, для сайта нужна «логика» и этим как раз занимается JavaScript. Тем более, на сайты все больше внедряются интерактивные элементы для взаимодействия с пользователем. Также стоит отметить, что Front-End-разработчик должен немного разбираться и в Back-End, потому что получая некую информацию от бекенд-программиста, фронтенд должен в свою очередь на основе полученных данных правильно организовать логику работы веб-сайта.

Интересные факты о JavaScript:

В отличии от HTML и CSS, он является языком программирования, и кроме сайтов JS использовался для создания таких приложений, как:

Facebook Messenger и VS Code (при помощи фреймворка Electron);

Skype, Instagram (также не без помощи платформы — Electron);

Еще одной особенностью JavaScript является написание не только фронтендной части, а и бэкенда. Это можно реализовать вместе с фреймворком Node.js. Для Full-Stack разработчика (который пишет Front-End и Back-End) это может быть очень удобно, потому что не надо переключаться между синтаксисом и ломать еще сильнее голову. В учебном центре по подготовке IT специалистов есть курсы Full Stack для освоения этого направления.

Актуальность и спрос

Почему стоит обращать внимание на Front-End сегодня? Примеров может быть очень много. Во-первых, можно заметить, что все больше покупок осуществляется через интернет. А информационные сайты вытесняют такие печатные издания, как газеты, и журналы. Эта профессия с каждым годом набирает все большую популярность, так что работы на всех хватит.

Но возникает другая проблема: из-за появления интереса к Front-End разработке, конкуренция на рынке труда возрастает. Как и любому разработчику в принципе, “фронтендеру” нужно учить много всего, и чем больше он знает – тем лучше. В минимальный «джентльменский» набор входит?

Знание JS, HTML, CSS на должном уровне;

Хорошее знание английского языка (как и любому программисту);

Немного понимания о Back-End разработке;

Работа с различными фреймворками (можно начать c Bootstrap 4);

Teamwork, а именно работа в команде, что является одним из важнейших навыков, который должен иметь при себе любой программист.

Для того чтобы начать и освоить эту профессию, можно пройти курсы Front-End. На них студенты могут обучиться веб-разработке и после завершения курса уже начинать заниматься реальными проектами и зарабатывать.