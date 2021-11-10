Что такое антисептические препараты и для чего они используются

Антисептики используются для того, чтобы обезопасить себя от различных инфекций. Микроскопические бактерии невидимы, но могут наносить существенный вред, если вовремя не продезинфицировать кожу рук или не обработать рану. К самым известным препаратам из этой категории относятся зеленка и йод.

Средства обладают подсушивающим действием, и ими обрабатывают исключительно края ран. Но есть и другие типы антисептиков, которыми в последнее время часто пользуются. Они необходимы для поддержания гигиены рук и защиты от разных заболеваний и бывают на основе спирта, перекиси водорода, веществ, высвобождающих хлор (хлоргексидин), отмечают фармацевты из аптеки https://city-pharm.com.ua/.

Формы антисептиков для обработки кожи

Препараты выпускаются с различными действующими веществами. По форме антисептики для обработки кожи рук подразделяются на такие виды:

пенка – чаще не содержащая в составе спирт. Она экономичнее геля, быстро впитывается и не липнет;

спрей – одна из самых популярных форм благодаря удобному нанесению. Вещество содержит спирт, который быстро выветривается. Лучше всего подбирать средства с глицерином или другими увлажняющими компонентами, так как кожа рук от частого применения становится сухой;

гель – меньше сушит кожу, но дольше впитывается, чем перечисленные средства, может оставлять ощущение липкости.

Форма антисептика выбирается исходя из личных предпочтений, а его эффективность зависит от действующего вещества. Наиболее действенными считаются спиртосодержащие препараты.

Но есть и средства на основе четвертичных аммониевых соединений, которые им не уступают. Они борются с бактериями и вирусами, не теряют свойств в воде и минимально токсичны. Средства доступны, практически безвредны и используются также для обработки различных поверхностей, рассказывают специалисты .

Фунгицидные препараты – нитрофураны

Это антисептики с противогрибковой активностью: например, к ним относится «Фурацилин». Он эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Преимущество нитрофуранов в том, что случаи привыкания микробов к активному компоненту редки. Лекарства применяют в лечении ожогов, ран, при ангине, гнойных инфекционных заболеваниях.

Кроме «Фурацилина», к данной категории относятся «Фурамаг», «Фурагин», которые показаны при терапии цистита, уретрита, простатита. Местные антисептики группы – спиртовые растворы, порошки или таблетки для разведения, мази, спреи. Есть в продаже и комбинированные вещества, обладающие мощным эффектом за счет своего состава.

Дезинфекция хирургических ран

Антисептики необходимы для того, чтобы избежать осложнений после операции. Средства для обработки назначает лечащий врач, подбирая подходящий состав из более чем десяти групп. К препаратам относятся, например:

раствор Люголя, раствор йода спиртовой из группы «Галоиды»;

оксид цинка из группы солей тяжелых металлов;

этиловый спирт;

уротропин из категории «Альдегиды и фенолы»;

борная и салициловая кислоты.

И многое другое, включая указанные выше производные нитрофурана, а также хиноксалина (диоксидин), нитромидазола (метронидазол). Все химические антисептики уничтожают микроорганизмы в ране, патологическом очаге или организме пациента.