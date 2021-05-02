Что такое доменное имя и для чего оно нужно

Как, что и где мы находим в Интернете, составляет наиболее важные части развития сети и не оставляют равнодушными ни политиков, ни бизнес, ни все более преданных делу частных лиц. Помогают в этом доменные имена — эта глобальная система с множеством заинтересованных сторон. В то же время доменные имена — это нечто само собой разумеющееся и неотъемлемая часть нашей повседневной жизни.

Некоторые доменные зоны открыты для всех, а другие предъявляют определенные требования. Например, украинский домен верхнего уровня .ua требует особых условий для регистрации в нем, а вот зарегистрировать домен com.ua может каждый, так как это домен второго уровня и к нему нет таких жестких требований. Эксперты компании RX-NAME, которая предоставляет услуги веб-хостинга и регистрации доменных имен, рассказывают о важности доменных имен.

Что такое доменное имя?

Доменное имя представляет собой смесь адреса и идентичности в Интернете. Доменное имя — это то, что вы вводите в браузере, чтобы перейти на веб-сайт, который хотите посетить, например google.com или, в нашем случае, cripo.com.ua.

За каждым доменным именем скрывается комбинация цифр, так называемый IP-адрес, который используется компьютерами, когда они общаются друг с другом. IP-адрес состоит из ряда цифр, но чтобы нам, людям, было легче запомнить адрес, придумали преобразовывать их в более понятное человеку — имя домена.

В каждой стране есть домен верхнего уровня

Буквы после последней точки в имени домена называются доменами верхнего уровня. Если доменное имя заканчивается на .ua, это означает, что он находится в украинском домене верхнего уровня .ua. У каждой страны есть свой домен верхнего уровня. Например, в Германии есть .de, а в Польше .pl. Существуют также так называемые общие или международные домены верхнего уровня, такие как .com, .org, .edu и прочие. Кто может регистрировать (владеть) доменными именами в различных доменах верхнего уровня, различается условиями которые определяет владелец доменной зоны..

Ваш собственный адрес в Интернете

Когда вы например, регистрируете домен .com.ua, он становится вашим собственным адресом в Интернете. Перед началом регистрации необходимо проверить домен, не занято ли выбранное вами имя кем-то другим. Если вы хотите создать веб-сайт, доступный для всех в Интернете, вам также необходимо получить веб-хостинг, который предлагается большинством торговых посредников Internet Foundation (также называемых регистраторами или хостерами). Затем вы также можете настроить другие службы, например адрес электронной почты, основанныйна вашем доменном имени.

Как использовать доменные имена

Когда вы слышите слово «доменное имя», вы, вероятно, думаете об URL-адресах компаний, организаций, органов власти или отдельных лиц. В то же время доменные имена являются важной частью системы электронной почты и других важных коммуникационных услуг.

Многие люди видят возможность создать свою цифровую идентичность и адрес в Интернете, зарегистрировав личное доменное имя, которое затем можно будет использовать как для электронной почты, так и для веб-сайта или блога. Возможность смены провайдера электронной почты или веб-хостинга без изменения доменного имени также является большим преимуществом.

Веб-хостинг — это онлайн-сервис, который за определенную плату предоставляет пространство, доступность и обслуживание клиентов для тех, кто не хочет подключаться и управлять своим собственным серверным компьютером. Для крупных компаний и органов власти это само собой разумеется, в то время как многие частные лица и малые предприятия по-прежнему открывают для себя преимущества наличия собственного адреса в Интернете.

Ваша собственная цифровая идентичность в Интернете

Многие считают, что в будущем личные доменные имена станут такими же очевидными, как номера социального страхования. Независимо от будущего, многие люди открывают для себя преимущества создания собственного онлайн-адреса как по личным, так и по профессиональным причинам.

Личное доменное имя становится окном во внешний мир, если, например, речь идет о показе вашего резюме потенциальным работодателям или ведении блога. По крайней мере, возможность отправлять электронную почту вида ivan@petrenko.com.ua кажется более личным или профессиональным, чем от множества различных бесплатных провайдеров электронной почты. Также нередко можно зарегистрировать несколько разных доменных имен в зависимости от цели: одно для вашей компании, одно для семьи, одно для блога, другое для хобби и так далее.

У владения доменным именем может быть много сфер использования и преимуществ, но тот факт, что все больше и больше людей приобретают собственную идентичность в Интернете, следует за развитием Интернета в целом. Услуги и функции, которые изначально доступны только крупным компаниям и учреждениям, со временем становятся дешевыми и простыми в использовании для широкой публики.

Кроме того, для многих пользователей, организаций и компаний важно владеть и контролировать свой собственный контент в Интернете. С вашей собственной идентичностью в виде доменного имени ясно, кто стоит, например, за веб-сайтом, в то время как вы можете в большей степени гарантировать доступность веб-сайта в течение более длительного периода времени. В деловом мире это, конечно, возможность найти наиболее важную контактную информацию на вашем собственном веб-сайте под соответствующим доменным именем, не говоря уже об электронных письмах.

Веб-экосистема

Ваш собственный адрес домена и ваш собственный сайт или блог играют большую роль в Интернете, чем вы думаете. Это часть веб-экосистемы. Веб-сервисы, такие как Facebook и другие социальные сети, становятся все более важными как для личного, так и для профессионального общения. В то же время условия и возможности социальных сетей постоянно меняются, а это означает, что большинство людей видят свой сайт, блог и, прежде всего, домен как главную арену для контакта с внешним миром. Страница компании в Facebook может быть создана для привлечения трафика на собственный сайт компании, в то время как частное лицо может предлагать ссылки или публикации друзьям в своей ленте. В обоих случаях имя домена играет важную роль, потому что это то место, куда посетитель приходит, когда нажимает на ссылку.

Возможности с электронной почтой

Опрос пользователей компьютеров, проведенный от имени IIS, показывает, что электронная почта является нашим самым важным средством общения на работе и третьим по значимости в частной жизни.

Вы можете спросить, какое отношение это имеет к доменным именам? Все больше и больше людей открывают для себя возможности использования собственного доменного имени для управления электронной почтой. Обладая доменом, с которого вы отправляете электронную почту, вы получаете больший контроль над управлением электронной почтой, при этом ваш адрес электронной почты становится более личным и более профессиональным.

Вы также можете использовать свой собственный почтовый сервер, что означает, что у вас есть полный контроль над хранением и обработкой вашей электронной почты, а также возможность управлять множеством различных учетных записей электронной почты с помощью общего решения и под вашим собственным доменное имя. Большинство веб-хостингов и реселлеров доменных имен предлагают эти возможности.