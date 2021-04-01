Де у центрі Києва знайти туалет: адреси
У Києві працює 11 громадських вбиралень, що розташовані на популярних туристичних маршрутах.
У КМДА повідомили адреси громадських туалетів.
Вбиральні встановлені за зразком тих, що працюють в європейських містах.
“Конструкція туалетів передбачає повністю автоматизовану систему обслуговування. Відкриття дверей, вентиляція і, за потреби, підігрів/охолодження повітря, миття, дезінфекція і сушка унітазу, подача туалетного паперу, мила та води для рук, безконтактна сушка рук, миття і дезінфекція підлоги після кожного відвідувача, датчик присутності, антикорозійний і антивандальний захист. На вході встановлено автоматичну систему оплати, яка приймає банківські картки. Також туалети мають лічильник кількості відвідувачів та кнопку виклику допомоги”, – йдеться у повідомленні КМДА.
Автоматизовані вбиральні можна знайти за адресами:
- вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);
- вул. Володимирська, 24;
- вул. Володимирська, 42;
- площа Арсенальна, 1;
- площа Європейська, 1;
- вул. Хрещатик, 1;
- вул. Хрещатик, 17;
- вул. Хрещатик, 27;
- вул. Прорізна, 3;
- проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми);
- площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).
Загалом у місті працює понад сто комунальних вбиралень, без урахування тих, що розташовані у ТРЦ. // БуквиTweet