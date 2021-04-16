Дочь Михаила Ефремова стала Серёгой

Дочь российского актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, Анна-Мария назвалась парнем по имени Сергей и заявила, что готовится к гормональной терапии. 20-летняя девушка опубликовала пост в Instagram, в котором по-новому знакомится со своей аудиторией.

Она заявила, что не хочет «оставаться девочкой», но и операцию по смене пола делать не будет. Она намерена приступить к гормональной терапии.

«Меня зовут Сергей Ефремов. Мой музыкальный и творческий псевдоним — Аэм Тиллмари. Я небинарный трансмаскулинный человек. Небинарный — тот, который типа и не мужик, и не женщина. Нет, я не планирую операции. Но планирую гормональную терапию. Я не хочу «остаться девочкой», — написала Анна-Мария, ставшая Сергеем.

Ранее Анна-Мария поделилась откровениями и рассказала о непростых отношениях с родителями и желании сменить пол.

Фото Instagram.com/sergey.aem

Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»