Дублікат втраченого документа можна замовити у «Дії»
Під час війни чимало українців в один момент втратили все і нині потребують бодай відновлення найважливіших документів. У цьому може допомогти портал «Дія», де можна замовити повторну видачу, приміром, свідоцтва про шлюб чи народження.
Загалом наразі на порталі можна замовити дублікати свідоцтв та витяги про:
- народження
- зміну імені
- реєстрацію шлюбу
- розірвання шлюбу
- смерть.
Алгоритм дій досить простий:
- авторизуйтеся на порталі;
- натисніть «Послуги» та виберіть «Довідки і витяги»;
- клікніть на потрібний документ і перевірте дані про заявника;
- вкажіть, для кого документ, і причину повторної видачі;
- виберіть, де саме зручно забрати дублікат;
- сплатіть послугу.
Замовлений дублікат буде готовий за кілька днів. Отримати його можна у ДРАЦС, який вказали при замовленні, а також у відділенні чи кур’єром «Укрпошти».
Нагадаємо, що нещодавно уряд спростив і процедуру оформлення та відновлення внутрішнього та закордонного паспортів. Відповідно до ухваленого рішення Державна міграційна служба і дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у формі витягу, що значно спростить процес оформлення паспортних документів, а також пришвидшить його. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»Tweet