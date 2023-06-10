Дублікат втраченого документа можна замовити у «Дії»

Під час війни чимало українців в один момент втратили все і нині потребують бодай відновлення найважливіших документів. У цьому може допомогти портал «Дія», де можна замовити повторну видачу, приміром, свідоцтва про шлюб чи народження.

Загалом наразі на порталі можна замовити дублікати свідоцтв та витяги про:

народження

зміну імені

реєстрацію шлюбу

розірвання шлюбу

смерть.

Алгоритм дій досить простий:

авторизуйтеся на порталі;

натисніть «Послуги» та виберіть «Довідки і витяги»;

клікніть на потрібний документ і перевірте дані про заявника;

вкажіть, для кого документ, і причину повторної видачі;

виберіть, де саме зручно забрати дублікат;

сплатіть послугу.

Замовлений дублікат буде готовий за кілька днів. Отримати його можна у ДРАЦС, який вказали при замовленні, а також у відділенні чи кур’єром «Укрпошти».

Нагадаємо, що нещодавно уряд спростив і процедуру оформлення та відновлення внутрішнього та закордонного паспортів. Відповідно до ухваленого рішення Державна міграційна служба і дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у формі витягу, що значно спростить процес оформлення паспортних документів, а також пришвидшить його. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»