Эвакуация авто на штрафплощадку в Киеве: почему водители против

Водители жалуются на несоблюдение процедуры оформления и оплаты штрафа парковщиками.

Ежедневно в Киеве эвакуируют около 300 автомобилей за нарушение правил остановки и стоянки. Так, в течение июля были эвакуированы 5585 транспортных средств. Инспекторы по парковке за этот месяц вынесли 9700 постановлений на сумму около 5 млн гривен. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры.

Водители, в свою очередь, жалуются на несоблюдение процедуры оформления и оплаты штрафа парковщиками. А забрать свой автомобиль со штраф-стоянки вообще превращается в целый непроходимый квест.

Помимо этого, владельцам автомобилей возврат собственного транспортного средства обходится дорого. Так, штраф за неправильную парковку составляет 510 грн, принудительная эвакуация транспортного средства — 1270 грн, а пребывание на штраф-площадке — 144 грн/сутки.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, транспорт эвакуируют по таким причинам:

парковка на пешеходном переходе — 49% случаев;

стоянка на полосе общественного транспорта — 15% случаев;

неуплата парковки — 14% случаев.

Известно, что 18 июня Верховный Суд рассмотрел иск водителя, требовавшего отменить постановление о наложении на него штрафа за неправильную парковку и признать противозаконным задержание и доставку его машины на спецплощадку.

Местный суд удовлетворил исковые требования. Однако, в Апелляционном суде это постановление было отменено. Но водитель не сдался и решил до конца отстаивать свои права уже в Верховном Суде, который вынес свое окончательное решение в пользу водителя. В частности, суд отметил, что ответчик не представил подтверждений того, что именно истец был водителем (а не владельцем) автомобиля. Тот же аргумент может предъявить владелец любого авто, получивший «письмо счастья».

Теперь у водителей эвакуированных авто появился шанс отстоять свои права — их адвокаты могут ссылаться на упомянутое постановление Верховного Суда. // «Судебно-юридическая газета»