Гибель сотрудницы посольства США: появились новые детали

Сотрудница посольства США в Украине, которую нашли в среду недалеко от железнодорожных путей с травмой головы и которая впоследствии скончалась в больнице, была гражданкой Соединенных Штатов.

Об этом сообщил в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, пишет УНН.

“Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе Полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы Посольства США в Украине, гражданки США”, — отметил Шевченко и опубликовал несколько фотографий со следственных действий.

“Национальная полиция Украина расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай. Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом — не редкость на железной дороге. Столичные оперативники возглавляемые Германом Приступой и Андреем Крищенко активно работают над установлением истины”, — добавил он.

Напомним, полиция Киева устанавливает обстоятельства травмирования работницы посольства США, которую в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили в столице.