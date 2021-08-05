Гид автолюбителя: что означают символы нанесенные производителями на шины

Покупка шин может стать сложной задачей из-за множества символов и маркировок на автопокрышках. Одного знания размера шины может быть недостаточно, когда вам нужно выбирать между радиальной, диагональной или направленной шиной. Прежде чем купить шины специалисты советуют научиться читать маркировку шин и понимать, что означают символы нанесенные производителями на покрышки.

Специалисты компании «Горошина» представили небольшое руководство, которое ответит на самые важные вопросы о параметрах автомобильных шин.

Размер автомобильных шин

Первая группа символов, которую вы должны научиться читать, — это символы размера шины. Чаще всего он записывается как последовательность следующих друг за другом символов, например 205/55 R16, где:

205 — ширина поверхности протектора, выраженная в миллиметрах (измерение производится при заполнении шины воздухом),

55 — профиль шины, т.е. высота ее боковины,

R — радиальная конструкция шины,

16 — выражается в дюймах по диаметру обода, на котором может быть установлена ​​шина.

Информация о размерах шин доступна не только на шинах, но и на стойке водительского сиденья, в инструкции по эксплуатации автомобиля, а иногда и на лючке топливного бака.

Индекс скорости шины

Еще одним важным параметром шины является рейтинг скорости, обозначаемый буквами T, H, V, W или Y. Он информирует водителя о скорости, с которой автомобиль может безопасно двигаться, когда он полностью загружен. Например: индекс скорости 91T означает максимальную безопасную скорость 190 км/ч, а 91V — 240 км/ч. Стоит добавить, что индекс скорости связан с индексом нагрузки.

Индекс нагрузки на шины

Индекс нагрузки обозначается аббревиатурой LI. Он описывает допустимую нагрузку для данной шины при движении с максимальной скоростью. Производитель всегда указывает максимально допустимую нагрузку, поэтому ее нельзя превышать. Когда мы умножаем грузоподъемность шины на количество колес в транспортном средстве, мы получаем общий вес транспортного средства вместе с допустимой нагрузкой. Например, индекс нагрузки шины 95 означает, что нагрузка на эту шину не должна превышать 690 кг. На индекс нагрузки шины следует обращать внимание, прежде всего, когда вы планируете перевозить большой и тяжелый груз. Если нагрузка превышает значение, указанное производителями, существует высокий риск повреждения или разрушения шины.

Маркировка шиномонтажа

Автомобильные шины также могут иметь маркировку, указывающую направление и сторону их установки. В основном это относится к шинам с направленным и асимметричным протектором, которые должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя. Как читать маркировку шиномонтажа? ROTATION + стрелка направления — указывает правильное направление качения направленной шины. RIGHT — шина устанавливается с правой стороны автомобиля. LEFT — шина для установки с левой стороны автомобиля. INSIDE — сторона шины, отмеченная этим символом, не должна быть видна снаружи после установки колеса, OUTSIDE — сторона шины с этой маркировкой должна быть видна снаружи после установки колеса. Последние два параметра шин INSIDE и OUTSIDE относятся к асимметричным шинам.