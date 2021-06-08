Гид автолюбителя: готовь зимнюю резину на авто летом

В холодный сезон на любой легковой автомобиль настоятельным образом рекомендуется устанавливать только профильные версии зимних колёс. Если ездить на летних аналогах, то авто, вследствие плохих показателей по части управляемости, сможет с легкостью попасть в ДТП! И последующее восстановление кузовных панелей или даже лонжеронов у мастеров сможет сказаться крайне дорогим делом.

От данных неприятностей можно избавиться, если перед зимой сразу устанавливать на собственный легковой автомобиль зимние шины от лучших производителей. Но не все даже опытные водители авто знают, как и по каким критериям нужно подбирать данные версии шин. Зимние шины в Одессе, в Харькове и Киеве можно выбирать по одним и тем же критериям, советуют специалисты компании Бест-Шина.

Правильный выбор

Поиск зимних шин лучше начинать с протекторной части. Для уверенной езды на снежной целине лучше подбирать скандинавский тип резины, у которой имеется ассиметричный рисунок протектора, в центральной части протекторной части обязательно имеются шашки большой размера, способные уверенным образом ломать тонкое ледовое покрытие в лужах.

Сбоку данных версий шин часто имеются неглубокие шашки, способные с максимальной эффективностью загребать еще и ледовое покрытие. В условиях глубокого снежного бездорожья, когда приходится ездить и по едва замершим лужам, такие версии зимних шин скажутся лучшим решением для любого водителя авто, считают специалисты компании. В плюс нужно отнести и предельно высокие шашки (до 12 мм), способные с легкостью справляться с любым мягким снегом.

Европейский тип резины

В условиях городской агломерации неплохим образом поведут себя шины с европейской протекторной частью, у которых шашки имеют пониженные показатели по части высоты (до 8 мм), и между собой они находятся на порядок плотнее. Часто они изготавливаются с симметричным дизайном, то есть шашки и тонкие канавки в виде ламелей выплавляются в виде литеры V, что гарантирует одно – автоматическую очистку снегового покрытия с протекторной части при каждом прокручивании колес.

Как вести себя в условиях гололеда? В данном случае лучше устанавливать на диски исключительно шипованные аналоги шин. Стальным шипам свойственно вгрызаться не только в ледяное покрытие, но и накатанную снежную дорогу, что гарантирует лучшие параметры по части разгона и резкого торможения. Недостаток все же имеется – при резком нажатии на педаль тормоза, шипы запросто способны слететь со своих посадочных мест. И если нужно ездить на твердом покрытии, то стальные шипы имеют свойство довольно быстро стачиваться.

В данном варианте разумнее приобретать аналогичные версии покрышек, но с мягкими каучуковыми кольцами, на которые и скрепляются шипы – получается несколько дороже, но шипы, даже при сильном физическом контакте с твердым дорожном покрытии, стираются меньше и прослужат на порядок дольше.

Недостаток шипованных версий – они неважно себя смогут вести на сжиженном субстрате. То есть их использовать на мягком снеге или грязи, не всегда рекомендуется. Но если нужно постоянно ездить на льду или накатанном снежном покрытии, то они априори окажутся лучшим решением для любого водителя, отмечают эксперты компании.