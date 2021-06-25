Гид автолюбителя: износ сайлентблоков и их замена

Сайлентблоки — это такая деталь, которая не подлежит ремонту, если она вышла из строя, то ее надо менять. Езда с изношенными до края сайлентами может привести к поломке шаровых опор или, что еще хуже, амортизаторов и элементов подвески. К тому же, таким образом места, где крепятся сайлентблоки разбиваются, а их заменить будет дороже, чем поменять сами сайлентблоки. Поэтому всем владельцам автомобилей надо либо всегда вовремя осматривать машину в сервисе, либо делать это самостоятельно, рекомендуют специалисты компании AvtoPN.

Определение уровня износа и потребности замены сайлентблоков

Чтобы определить, когда сайлентблок вышел из строя, надо понимать какой примерный ресурс у него есть. Чаще всего производитель таких деталей указывает эту информацию на упаковке и составляет она около 100 тысяч километров пробега. Однако только этого параметра недостаточно, потому что на износ также влияет качество дорог. Поскольку оно оставляет желать лучшего, то рекомендуется проводить плановые осмотры через каждые 60 тысяч километров, рекомендуют специалисты компании.

Признаками изношенности сайлентблоков могут быть такие:

деталь плохо выполняет функцию гашения вибраций и ударов и водителю становятся слышными постукивания при преодолении препятствий на дороге;

осложнение управления машиной;

появились трудности, связанные с поворотом руля (реакция на это туго проходит);

шины стираются неравномерно.

В таком случае не стоит ждать планового осмотра и надо сразу ехать на СТО или смотреть самостоятельно.

Проведение осмотра деталей

Чтобы определить состояние детали подвески, надо:

разгрузить переднюю и заднюю части автомобиля;

проверить рычаги по очереди на наличие люфта;

провести осмотр сайлентблоков внешне.

При осмотре сайлентблоков, так же как и при осмотре такой детали, как втулки стабилизатора передние, проверяется есть ли трещины или разрывы. Если повреждения гибкой части детали окажутся достаточно сильными, то рычаги могут искривиться, а развал и схождение колес нарушиться. Если пошевелить рычагом, в котором поврежден или изношен сайлентблок, то видно, как смещается внутренняя втулка (больше, чем обычно).

Замена сайлентблоков

Чтобы провести замену этой детали, надо сначала извлечь изношенную. Итак, для начала нужно открепить болты или срезать их. После этого методом выпрессовывания или выбивания вынимаются сайлентблоки. Но делать все это надо аккуратно, ведь важно, чтобы деталь подвески осталась целой, напоминаютт эксперты.

«В процессе монтажа, сайлент вкручивают в подвеску, а ее потом уже устанавливают на свое место. Лучше всего с такими вопросами обращаться в сервис, поскольку вы можете не знать всех тонкостей работы. Кроме того, не все виды сайлентов можно устанавливать в свободном порядке. Есть и такие, которые строго крепятся с одной стороны автомобиля и нигде больше. На некоторых есть специальные метки, которые показывают как закручивать и куда. Если их игнорировать,то потом неправильно будет распределяться нагрузка, а элемент скоро износится или сломается.» — заключают специалисты компании.