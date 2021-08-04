Гид автолюбителя: как заменить автомобильный аккумулятор

Автомобильный аккумулятор предназначен для обеспечения автомобиля достаточной пусковой мощностью. В принципе, он работает как обычная аккумуляторная батарея, то есть получает энергию, накапливает ее и, при необходимости, отдает её.

В автомобилях устройство подзарядки — это генератор, который заряжает аккумулятор автомобиля во время движения. Емкость АКБ указывается в ампер-часах, сокращенно Ah.

Как заменить автомобильный аккумулятор

Для большинства моделей автомобилей самостоятельно заменить аккумуляторную батарею — не составит особого труда. Однако в некоторых случаях для выполнения работы требуется профессионал, — отмечают эксперты компании АТЛ. Они советуют изучить, что применимо к вашей модели автомобиля. Самый простой способ — передать замену в автомастерскую.

Если вы собираетесь делать это самостоятельно, нужно помнить о некоторых вещах. Когда в автомобиле отключено электричество, некоторые аксессуары, такие как автомобильная стереосистема, могут переключиться в режим защиты от кражи и потребовать введения повторной активации кода, также некоторые модели сигнализаций требуют дополнительного внимания при замене АКБ.

Специалисты рекомендуют придерживаться трех простых шагов при самостоятельной замене АКБ:

Откройте капот и посмотрите на разъемы аккумулятора. Красный — плюс, а черный — отрицательный. Начните с ослабления зажима аккумулятора на отрицательной клемме. Для этого вам понадобится гаечный ключ, обычно ключа 8-10 мм вполне достаточно. После того как вы отключили отрицательную клемму, перейдите к положительной. Открутить крепления аккумулятора. После этого можно извлечь старый АКБ и заменить его на новый. В этом случае сначала установите положительную клемму, а затем отрицательную. Обязательно надежно затяните клеммы и крепление новой АКБ гаечным ключом! Закройте капот и заведите машину, вот и все.

Падение емкости с течением времени

Автомобильный аккумулятор следует рассматривать как расходный материал. Хотя он может выдерживать очень много зарядов и разрядов, у него ограниченный срок службы. Большинство людей начинают замечать, что их автомобильный аккумулятор разряжен в суровых погодных условиях.

Зимой в Украине емкость автомобильного аккумулятора подвергается серьезным испытаниям. Если он потерял слишком много, будет вообще сложно завести машину. В таком случае необходимо заменить автомобильный аккумулятор. При правильном уходе срок службы можно значительно продлить.

Общие советы по эксплуатации АКБ

Избегайте перегрузки аккумулятора. Если у вас возникли проблемы с запуском двигателя, дайте аккумулятору восстановиться несколько секунд до следующей попытки. Не забывайте об обслуживании. Следуйте инструкциям для текущего автомобильного аккумулятора и следите за тем, чтобы клеммы аккумулятора были чистыми от окислов. Время от времени целесообразно смазывать их консистентной смазкой, поскольку плохой контакт может ухудшить пусковой эффект.

Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, например зимой, убедитесь, что он полностью заряжен. Хранить его следует в прохладном и сухом месте. Если вы работаете с аккумулятором, нужно быть осторожным. Избегайте короткого замыкания с помощью инструмента или механических повреждений.