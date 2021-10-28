Гид автолюбителя: как защитить стекла в автомобиле

Самое незащищенное место автомобиля – это стекло. Оно не может защитить от взлома. При его повреждении образуется множество мелких осколков с острыми краями, что может быть причиной получения травмы.

Поэтому сейчас приобретают большую популярность бронирующие оконные пленки, которые имеют высокие защитные характеристики, лишены существенных недостатков. Специальная защитная пленка «Бронепленка на стекла» является оптимальным вариантом во многих случаях, считают эксперты компании STEK.

Основные преимущества бронирующей пленки:

значительно укрепляет стекло;

при повреждении удерживает осколки на себе;

обеспечивает шумоизоляцию.

При использовании бронирующей пленки сохраняется визуальная прозрачность стекла, а еще они практически незаметна.

Разбить стекло, укрепленное бронирующей пленкой, очень сложно. Оно может выдержать взрыв 2 килограммов тротила на расстоянии 5 метров. Чтобы преодолеть такую защиту, нужно нанести очень сильный точечный удар, что довольно затруднительно.

Мало кто знает, что пленка может помочь предотвратить незаконное получение информации с помощью виброакустического канала или радиоканала. Механизм действия в этом случае такой: при поклейке бронированной пленки значительно снижается вибрация стекла, вызываемая звуковыми (акустическими) волнами. Это сделает очень затруднительным отслеживание звукового сигнала. То же самое относится и к шпионским звукозаписывающим устройствам, так называемым жучкам.

Нельзя не упомянуть и о таком защитном свойстве бронирующей пленки, как повышенная огнеустойчивость. Для распространения возгорания необходимо присутствие кислорода. При температуре 700 градусов Цельсия обычное окно может выдержать приблизительно 1,5 минуты. Затем оно начнет разрушаться и пропускать внутрь салона автомобиля воздух снаружи. В результате огонь усилится и увеличится скорость его распространения. Специальная бронированная пленка при такой же температуре по стандартам должна выдерживать 8 минут разрушительного воздействия огня, хотя уже проверено на практике, что некоторые виды бронепленки успешно могут подвергаться воздействию огня даже 30 минут. Это объясняется тем, что используемые при производстве данной продукции материалы не являются легковоспламенимыми.

Оклейка авто пленкой позволит обезопасить автомобиль от взлома или угона. Еще одна интересная особенность специальной защитной пленки состоит в том, что она защищает стекла автомобиля только с наружной стороны. В ситуации, если будут стрелять в водителя автомобиля, его не смогут ранить благодаря наличию защиты. А вот если человек, находящийся в салоне, решит открыть ответный огонь, то пули, выпущенные им, будут легко проходить через стекло и пленку. Еще один существенный плюс этого свойства заключается в том, что если по какой-либо причине двери заблокированы и есть необходимость срочно покинуть автомобиль, стекло можно разбить изнутри. Подробней о способах оклейки и материалах, можно почитать по ссылке .