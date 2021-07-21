Гид автолюбителя: наиболее частые причины выхода из строя подшипника ступицы

В зависимости от модели и конструкции конкретного автомобиля вращение колеса обычно осуществляется на подшипнике качения, который может быть встроен или не интегрирован со ступицей. Даже лучшая смазка, минимизирующая трение вращающихся колес, не позволит полностью снизить осевые и радиальные нагрузки, а также вибрации и напряжения, которым подвергается все шасси автомобиля. Поэтому подшипник передней ступицы для Ланоса и других автомобилей популярных в Украине, пользуется повышенным спросом.



Колесные подшипники, которые часто повреждаются как расходные материалы, несомненно, играют большую роль в поддержании правильного сцепления с дорогой и, следовательно, безопасности вождения автомобиля. Специалисты компании ВПК, рассказывают, каковы наиболее частые причины этого.

Зловещий акустический эффект

Несомненно, поврежденные или изношенные ступичные подшипники слышны сразу. Скрипы, шумы или урчание однозначно нежелательны с точки зрения эффективности работы шасси и ступичных подшипников. К сожалению, дорожные условия в нашей стране совершенно не способствуют нормальной работе системе подвески автомобиля, а дорожная соль и грязь способствуют частому загрязнению дорожек качения подшипников. Однако это не единственные причины повреждения этих компонентов.

Коррозия, грязь и человек

Частая причина дефектов ступичных подшипников — это просто человеческий фактор, и в данном случае непрофессиональный монтаж подшипников, особенно не интегрированных со ступицей. Эта конструкция обычно имеет два конических роликовых подшипника, для которых требуется идеальная посадка и настройка оптимального рабочего зазора. Неумелое применение силы при установке, чаще всего приводит к поломке фрагмента узла или вмятину на дорожке качения подшипника.

Не менее распространенная ошибка — неправильный подбор подшипников и ступиц колес под конкретную модель автомобиля. Использование зачастую некачественных заменителей, размер которых, как нам кажется, близок к оригиналу, может вызвать чрезмерные напряжения в кольце подшипника, что в свою очередь может привести к его разрушению.

Коррозия — еще один разрушительный фактор. В случае негерметичной защиты внутренней части подшипника, дефекта его конструкции или неправильного обращения с элементом при сборке, пятна ржавчины появятся буквально в течение нескольких дней. То же самое относится к загрязнениям, которые попадают в подшипник в результате плохого уплотнения, неправильного монтажа или грязной смазки.

Слишком высокая температура, возникающая во время работы колеса в результате чрезмерного трения подшипника, также оказывает большое влияние на повреждение подшипника ступицы колеса. Это может быть связано, в частности, со слишком тугой сборке элемента, недостаточной смазки, появление деформаций на корпусе или неисправная тормозная система. Правильная температура должна быть 70 градусов по Цельсию.

Подшипники также могут выйти из строя в результате дисбаланса обода с колесами. Во время движения эффект так называемого биение колеса, вызывает вибрации всего автомобиля, которые затем передаются на ступицу и подшипник. В результате выходит из строя подшипник.

Это некоторые самые распространенные причины поломки этого важного узла автомобиля.