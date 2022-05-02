Гид автолюбителя: защита колёс автомобиля от кражи, используя секретки

Почему на колеса автомобиля устанавливают секретки? Все просто, одним из самых любимых способов наживы автомобильных воров является снятие колёс с легковушек. Предотвратить похищение можно, установив нестандартный крепёж, для откручивания которого требуется индивидуальный секретный ключ. Стоимость такого решения будет варьироваться, однако экономить в данном случае вряд ли уместно, колесо требуется защитить от воровства, а потому и секретки нужно выбирать самые лучшие.

Главная задача секретных болтов и гаек – значительно увеличить время, которое требуется злоумышленнику для снятия колеса. Если последнее не поддаётся жёстким манипуляциям на протяжении нескольких минут, то, скорее всего, преступник оставит эту затею. Автовладелец, обнаружив подобные попытки, может предпринять дополнительные меры безопасности.

Особое строение головки – главная тонкость, характерная для подобных болтов и гаек, и для того, чтобы открутить их, необходим специальный ключ. В связи с этим они нередко становятся проблемой не только для желающих поживиться за чужой счёт, но и для владельца авто забывших или потерявших ключ.

Главные тонкости подбора секреток на колёса автомобиля

Специалисты магазина Sekretki.com.ua рассказывают на что обратить внимание выбирая секретки.

Удлинители и рычаги различного типа для закручивания использовать настоятельно не рекомендуется, таким образом, риск сломать секретку увеличивается. Гайковёртом её закручивать тоже нельзя, подобным инструментом можно привести в негодность и диск, и ступицу.

Монтируя колесо, секретку устанавливают последней, демонтаж же подразумевает, что её открутят первой. Каждый подобный болт оснащён дополнительным защитным кольцом, которое крутится, если протянуть гайку. Именно обечайка предотвращает захват болта при помощи газового ключа или плоскогубцев, которые могут использовать злоумышленники. Особенно важно это для штампованных дисков, так как секретки для литых аналогов имеют лучшую защиту, благодаря своей утопленности в проёмы.

Головку секретки нужно выбирать таким образом, чтобы она было максимально низка, подобная конструктивная особенность исключает захват болта предварительно подготовленным ключом.

Металл, из которого изготовлено такое изделие, должен быть прочным и качественным. Это позволит противостоять попыткам сбить секретку посредством физических усилий. В идеале она должна быть стальной, так как такой металл нельзя высверлить на улице либо воздействовать на него иным инструментом.

Каким бы ни был соблазн приобрести секретки с прорезями, отверстиями и выемками, делать это нежелательно. Естественно, чисто визуально кажется, что подобная конструктивная особенность делает процесс выкручивания болта более сложным, однако загрязнения и пыль попадают также моментально, и в итоге даже предназначенным для этой цели ключом выкрутить секретку не получается.

Достаточно правильно подобрать секретки на колёса, руководствуясь рекомендациями экспертов, для того, чтобы обеспечить достаточно надёжную защиту от похищения колёс. Специальный ключ необходимо беречь, не терять и не ломать.

Если говорить о стоимости подобных изделий, то она, естественно, будет варьироваться, и зависит от таких критериев, как:

форма секретки;

производитель;

степень гарантированной защиты;

материал изготовления и др.

Качественный комплект на все четыре колеса обходится в 30-40 долларов, китайские аналоги гораздо дешевле, однако вряд ли экономия в данном случае будет уместной.

Источник: http://www.sekretki.com.ua