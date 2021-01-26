Гид покупателя: автомобильные марки с лучшим покупательским опытом в США

Решение о том, какую машину купить, может быть непростым процессом. Покупателям автомобилей часто приходится сталкиваться со стрессовой обстановкой, вести переговоры о цене, которую они готовы заплатить, и заполнять стопки документов, прежде чем они смогут уехать на своем автомобиле.

Как пишет издание https://delo.ua/ в последнее время, украинцы сместили свой интерес с дискредитировавшего себя «бляхами» рынка ЕС на американский рынок подержанных автомобилей. По данным издания, там сегодня можно купить подержанное авто дешевле чем на вторичном рынке Украины, разница иногда доходит до 40 процентов.

Чтобы определить марки автомобилей с наилучшими и худшими покупательскими впечатлениями в США, компания 24/7 Wall St. провела обзор результатов исследования индекса удовлетворенности продаж JD Power 2020 года. В ходе опроса компания, занимающаяся обзором потребительских товаров и аналитикой, измерила удовлетворенность клиентов общим опытом продаж основных автомобильных брендов, оценив их по 1000-балльной шкале.

Хотя для водителей важен опыт покупки автомобиля, сам автомобиль является самой важной частью сделки. Некоторые автомобили просто не продаются хорошо, будь то из-за плохих отзывов, полученных от автомобильных критиков, или из-за их низкого рейтинга безопасности, или потому, что они имеют непомерную цену, или из-за ряда других факторов.

Как и следовало ожидать, люксовые бренды, как правило, имеют лучший опыт продаж в США, чем бренды массового рынка. У люксовых брендов средняя оценка удовлетворенности продажами составила 816 из 1000, а у автомобилей массового потребления — 784.

1. Линкольн

Индекс удовлетворенности продаж: 827 из 1000

Материнская компания: Ford Motor Co.

Продажи в 2020 г. (I – III кварталы): 74 397

2. Лексус

Индекс удовлетворенности продаж: 826 из 1000

Материнская компания: Toyota Motor Corp.

Продажи в 2020 г. (I – III кварталы ): 182 088

3. Mercedes-Benz

Индекс удовлетворенности продаж: 826 из 1000

Материнская компания: Daimler AG

Продажи в 2020 г. (I – III кварталы ): 229 398

4. Cadillac

Индекс удовлетворенности продаж: 825 из 1000

Материнская компания: General Motors

Продажи в 2020 году (I – III кварталы ): 86 586

5. Infiniti

• Индекс удовлетворенности продаж: 825 из 1000

• Материнская компания: Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance

• Продажи в 2020 г. (I – III кварталы ): 59 021

6. Порше

• Индекс удовлетворенности продаж: 825 из 1000

• Материнская компания: Volkswagen Group

• Продажи в 2020 г. ( 1–3 кварталы ): 39 725

7. МИНИ

• Индекс удовлетворенности продаж: 824 из 1000

• Материнская компания: BMW Group

• Продажи в 2020 г. (1–3 кварталы): 19 498

8. Acura

• Индекс удовлетворенности продаж: 813 из 1000

• Материнская компания: Honda Motor Company

• Продажи в 2020 г. (I – III кварталы ): 95 653

9. BMW

• Индекс удовлетворенности продаж: 810 из 1000

• Материнская компания: BMW Group

• Продажи в 2020 г. ( 1–3 кварталы ): 181 547

10. Audi

• Индекс удовлетворенности продаж: 804 из 1000.

• Материнская компания: Volkswagen Group

• Продажи в 2020 году (I – III кварталы ): 124 106

10. GMC (ничья)

• Индекс удовлетворенности продаж: 804 из 1000.

• Материнская компания: General Motors

• Продажи в 2020 г. (I – III кварталы ): 353 223

Популярные у нас Hyundai и Kia, заняли 27 и 28 место с индексом удовлетворенности продаж 773 и 771 соответственно, Nissan — 19-е (792), Honda — 20-е (790), Volkswagen — 23 (784), Toyota — 26-е (777). Украинцы, по данным издания «Дело» чаще всего привозят из США авто марок: Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota, Ford, Kia, Hyundai, Nissan.