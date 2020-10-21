Гид покупателя: что такое дерби, челси, чакка, дезерты

Если наши мамы и бабушки носили туфли, сапоги и ботинки, то модницы 21 века щеголяют в обуви с совершенно невероятными наименованиями. Дерби, челси, чакка, дезерты – эти слова больше похожи на какой-то шифр, чем на названия женских моделей. Разобраться, что кроется за столь необычными именами, и какими особенностями обладает та или иная обувь, помогут в этом эксперты интернет-магазина JRL.

Челси

Удобные и практичные ботинки, отличающиеся закругленным носком, отсутствием шнуровок и наличием эластичных вставок по бокам, которые и облегчают их надевание. Представлены кожаной, замшевой и даже резиновой обувью, предназначенной для дождливой погоды. Традиционные челси имеют плоскую подошву, но встречаются и модели на небольшом каблуке или тракторной подошве. Цветовая палитра тоже довольно распространенная. Помимо классических оттенков в ней присутствуют яркие цвета – зеленый, красный, индиго, бордо и т. д. В большинстве случаев челси носят с одеждой в стиле кэжуал. Лучше всего они сочетаются с зауженными брюками и джинсами-бойфрендами, но можно надеть и платье или короткую юбку.

Дерби

Ботинки с открытой шнуровкой, которые изначально шились только для мужчин. Главным преимуществом такой обуви являются легко раздвигаемые края, позволяющие регулировать посадку на любую полноту. Сами дерби могут быть как сплошными, так и с перфорацией, расположенной по всей поверхности ботика либо в отдельных частях. Традиционным материалом для дерби считается натуральная кожа, практичная, прочная и легкая в уходе. Именно из нее выполнены модели для официального и офисного стиля. Если хотите что-нибудь более изящное, остановите свой выбор на замше – она подчеркнет как деловой, так и ежедневный образ. А вот спортивные дерби чаще всего шьют из текстиля – в них удобно ходить летом.

Чeкка

Демисезонные ботинки с открытым типом шнуровки, выполненные из кожи. Чаще всего имеют закругленный нос, 2-3 отверстия под шнурки и высоту до лодыжек. Еще одной особенностью такой обуви является плоская подошва или небольшой подъем в районе пятки, который напоминает очень широкий каблук. Верхняя часть чакков сделана из кожи, замши или плотного текстиля, подошва – из каучука или любого другого мягкого синтетического материала. Ботинки чукка удобны в носке и практичны. Они идеально подходят для межсезонья, имеют широкую цветовую палитру и сочетаются с любой одеждой. Единственное исключение составляют вечерние наряды и юбки из легких тканей.

Дезерты

Женские ботинки, отличительной особенностью которых является наличие шнуровки и высота до лодыжки. Традиционные дезерты имеют две пары отверстий без люверсов и исключительно плоскую подошву, изготовленную из прочной резины и других современных материалов. Они легко расшнуровываются в подъеме, поэтому хорошо садятся даже на полную и широкую ногу. Чаще всего дезерты носят с укороченными или подвернутыми брюками и джинсами – так, чтобы было видно носки. Также их можно сочетать с юбками и платьями различной длины.