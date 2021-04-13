Гид покупателя: для чего нужны защитные чехлы и накидки для мотоциклов

Производители, как автомобильной, так и мотоциклетной техники, прилагают максимум усилий для защиты металлических и пластиковых поверхностей своих детищ от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Для защиты от коррозии принято использовать высококачественные лаки и краски, которые, должны эффективно защищать все поверхности от возможных повреждений.

Тем не менее, как отмечают эксперты компании Мотоквартал, продолжительное воздействие влаги или солнечных лучей на лакокрасочную поверхность, способны привести ее в неэстетичное состояние, а то и просто уничтожить.

Самым простым и не очень затратным методом защитить лакокрасочные поверхности от неблагоприятного воздействия окружающей среды, является применение специальных накидок и чехлов. Особенно оправданным будет применение чехлов в тех случаях, когда хранение мототранспортного средства осуществляется в условиях открытого пространства, — отмечают эксперты компании.

Защита отдельных деталей

Защищая весь мотоцикл или отдельные его компоненты помогут чехлы и накидки, можно предотвратить преждевременную порчу лакокрасочного покрытия, что сэкономит немалые материальные средства. При выборе чехла в первую очередь учитывают габаритные размеры мототранспортного средства, а также конкретные условия хранения.

Специализированные продавцы в настоящее время имеют возможность предоставить широкий выбор чехлов и накидок, которые могут удовлетворить запросы даже самых требовательных потребителей. Зачастую применяются чехлы защищающие отдельные элементы мотоцикла.

Наибольшей популярностью пользуются чехлы для защиты сидений, так как их обивка подвержена постоянным серьезным нагрузкам и быстрому истиранию. Лакокрасочное покрытие топливного бака также нуждается в защите, из-за постоянного воздействия от колен водителя.

О тентах

Подавляющее большинство защитных чехлов для мотоциклов, дополнительно оборудуются кармашками, в которых удобно хранить не только разную мелочовку, но и современные электронные приборы. Речь идет о таких популярных устройствах, как, мобильный телефон, планшет, навигатор и т.д. Существуют также чехлы, которые призваны выполнять исключительно декоративные функции.

К таковым можно отнести изделия устанавливаемые на руль мотоцикла. А вот для вне гаражного хранения применяют специальные тенты, которые способны защитить не только от суровых погодных воздействий, но и предотвратить возгорание транспортного средства или по крайней мере оттянуть этот момент на некоторое время, что даст возможность затушить возгорание не допустив проникновение огня. Хорошо защищают тенты и от влаги, и от ультрафиолетового излучения, — заключают специалисты компании.