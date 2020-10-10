Гид покупателя: как можно использовать стедикам в путешествии

Практически каждый пытался сделать видеоролики, посмотрев примеры на «Ютуб» от известных блогеров. Они снимают потрясающие экшн-видео на обычном смартфоне. На самом деле не все так просто. Помогает им специальное устройство – ручной стабилизатор для мобильного телефона, который известен как стедикам. Без него изображение на видео часто трясется, прыгает, даже если пользователь совсем немного пошевелится, отмечают эксперты компании DroneStore. А вот путешественники выкладывают в интернете видео сложных походов, которые тоже сняты на такие же смартфоны, однако их качество значительно выше. У них все происходит плавно, без дрожания. Все пейзажи, архитектура будут раскрыты с лучшей стороны. Такими видео можно похвастаться перед друзьями и выложить в интернете. Они будут не хуже, чем у блогеров-профессионалов.

Виды стедикамов: электронный и механический

Электронный стедикам работает на основе мотора для стабилизации. Посредством специальных сенсоров фиксируется наличие отклонений в расположении камеры. Тогда двигатели сами восстанавливают ее до нужно положения. Такие действия осуществляются сразу же по нескольким осям (их 2 либо 3, причем в последнем случае качество стабилизации намного лучше).

Что касается механического устройства, то он работает по принципу равновесия грузов. Благодаря этому пользоваться такими стабилизаторами крайне просто. Но вместе с тем необходимо учитывать, что они менее эффективны, чем электронные. Что касается преимуществ, то такие модели можно запросто эксплуатировать при атмосферных осадках. Также плюсом является отсутствие необходимости в электроэнергии.

Что может стедикам: возможности устройства

Главная функция стедикама – удерживать смартфон так, чтобы не было тряски при съемке видео. Однако у этого стандартного электронного оборудования для смартфона есть еще масса возможностей, среди которых выделяют:

можно автоматически поворачивать смартфон во время съемки, в том числе и менять горизонтальное и вертикальное положение;

можно подключиться к смартфону через блютуз. Благодаря этому гораздо удобнее управлять агрегатом посредством специальных кнопок на рукоятке;

есть опции распознавания лиц;

можно делать панорамную съемку.

Также возможно подключение разнообразных спецэффектов. Например, можно размывать фон, доступна орбитальная съемка. Все эти опции и возможности могут пригодиться во время путешествий.