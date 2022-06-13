Гид покупателя: Как выбрать лучший лазерный принтер?

Работу любого офиса сейчас сложно представить без принтеров. Уже давно они перестали быть атрибутами только очень успешных фирм. И в настоящее время являются скорее необходимостью, а не показателем успешности и процветания. В отличие от первых модификаций этой оргтехники, возможности современных принтеров сильно расширились и теперь, чтобы сделать правильный выбор, при покупке, необходимо знать особенности, сильные и слабые стороны каждого конкретного вида.

Особенности лазерных принтеров

Лазерные принтеры обладают большей скоростью печати, низким уровнем шума и лучшим качеством изображений. И, несмотря на то, что стоимость любого подобного принтера заметно превышает суммы, которые придется заплатить за струйный аналог, эта разница окупится очень быстро (уже через тысячу распечатанных страниц). Ведь печать одного листа на лазерном принтере обойдется гораздо дешевле.

Все перечисленные преимущества относятся только к черно-белому изображению либо тексту. Слабая сторона лазерных принтеров – воспроизведение цветов и полутонов. Цветное изображение при близком рассмотрении будет распадаться на разрозненные цветные точки.

А вот к качеству бумаги лазерные принтеры предъявляют повышенные требования. Мятый лист бумаги может привести не только к некачественной печати, но даже выходу из строя офисной техники.

Преимущества лазерных принтеров

Помимо высокой скорости печати, которая является главным преимуществом во время работы с большим объемом документов, лазерные принтеры позволяют существенно сэкономить чернила. Более того, краситель, который в этих устройствах содержится в виде порошка, дольше не теряет своих свойств. Даже после длительного перерыва, активировать картридж можно просто интенсивно встряхнув его для равномерного распределения тонера.

Многие лазерные принтеры имеют функцию двусторонней печати, что является очень важным при работе с брошюрами и позволяет существенно сэкономить время, так как работникам не нужно пропускать бумагу через принтер дважды, каждый раз переворачивая документ нужным образом.

Параметры для выбора

При выборе той или иной модели важными показателями станут способность выдерживать максимальные нагрузки, принимать и отправлять на печать документы с мобильных устройств, а также возможность подключения к локальной сети предприятия. Простота в обслуживании и эксплуатации станут главными преимуществами.