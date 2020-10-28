Гид покупателя: мебель, которая не теряет своей актуальности

Дизайнеры ежедневно работают над тем, чтобы интерьер в помещениях отвечал современным требованиям, пожеланиям пользователей. Для этих целей они активно используют разнообразную мебель, экспериментируют со сферой эксплуатации, ищут новые удачные комбинации.

Так, с их помощью барные кресла получили огромную популярность и стали неотъемлемым атрибутом не только заведений общественного питания, но и современных кухонь. Барные стойки с креслами сегодня являются отличным решением для создания комфортной обеденной зоны в небольшой кухне. Данный вариант позволяет максимально рационально использовать площадь, избежать загромождения. Кроме того, эксперты рекомендуют применять мебель для бара даже в достаточно больших кухнях. Отдельный островок идеально подойдет для быстрых перекусов, а также чаепитий, отмечает эксперт компании Kupistul.

Кресло-качалка в современном интерьере

Если вы до сих пор не приобрели в свой дом кресло-качалку, то вы сильно отстали от моды. Со времен своего создания этот предмет мебели не утратил своей актуальности, а за последние несколько лет и вовсе стал очень востребованным.

Кресло-качалка востребована среди пользователей разного возраста, оно больше не ассоциируется со старостью и является уютным гнездышком для отдыха, способствует созданию в помещении комфортной обстановки, позволяет успокоится, избавиться от нервного напряжения.

Первое кресло-качалка увидело мир в 1860 году. Оно было изготовлено из гнутой древесины и доступно лишь обеспеченным людям. Популярность модели быстро распространилась и вскоре производители предложили модели, изготовленные из разного сырья, на любой кошелек:

ротанг искусственный и натуральный;

древесина;

металл;

МДФ;

пластик.

Помимо внешней привлекательности кресло-качалка характеризуется положительным воздействием на нервную, сердечно сосудистую систему организма, способствует полноценному отдыху позвоночника и тазобедренных суставов. Для взрослых это кресло станет настоящей находкой в конце рабочего дня, а вот для детей — интересной и необычной забавой. К тому же, ученые доказали, что использование кресла повышает концентрацию, защищает иммунную систему, улучшает функционирование сердца и ЖКТ.

Современное кресло-качалка отлично впишется в дизайн интерьера любого помещения, уверяют эксперты компании.

Где заказать мебель для интерьера?

Если вы решили купить кресло качалку, барные кресла или любую другую мебель для интерьера, то вы всегда сможете обратиться за помощью к специалистам. В нынешних условиях вовсе не обязательно посещать торговые площадки и выставочные залы. Достаточно обратиться в интернет-магазин, где вам обязательно предложат сертифицированные модели, которые станут идеальным дополнением помещения, придадут ему законченного образа.