Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе кабеля для смартфонов Apple

Любой владелец техники Apple ежедневно сталкивается с необходимостью использовать для зарядки специальные кабели. Их нужно правильно подобрать. Выходит из строя такой кабель из-за частого и неаккуратного применения, и потому пользователям время от времени приходиться покупать новый.

Что означает MFi-сертификация

Ни одна компания, которая производит кабели, не может просто так выпускать тип разъема Lightning. Для этого требуется определенная сертификация, а чтобы ее пройти, производителю необходимо сдать несколько тестов на соответствие технологий и на безопасность. Только при полном соответствии всем необходимым критериям Аррle, производитель имеет право поставить на свой продукт значок с маркировкой MFi.

Кабели без такого сертификата использовать не рекомендуется, последствия могут быть различными:

повреждение устройства;

отсутствие возможности зарядить Айфон или передать необходимые файлы;

повреждение разъема – он может отломаться или перегреться;

потеря совместимости с устройством после обновления ПО.

Именно поэтому специалисты не рекомендуют ориентироваться на слишком низкую стоимость, а советуют приобретать кабели с высоким уровнем качества и со всеми нужными сертификатами. Современные кабели для айфона выпускают в нескольких разновидностях, нужно подобрать подходящий для конкретных задач.

На что обратить внимание при выборе

Все зарядные кабели делятся на плоские, круглые и витые. Плоские не запутываются и занимают немного места, поэтому такой тип кабеля подойдет для тех, кто много путешествует. Витые типы шнуров хорошо тянутся и отлично используются в машине. Круглые шнуры отличаются прочностью и потому пользуются популярностью.

Немаловажным фактором является и материал оплетки. К наиболее распространенным относят пластик, текстиль и металл. Металлическая оплетка наиболее прочная. Их минус в том, что такой кабель не гнется, поэтому зачастую мешает в сумке. Для постоянного ношения с собой оптимальным вариантом является текстильная оплетка. Также очень гибкой считается оплетка кожей. Она не запутывается и является очень эластичной.

Также стоит оценить и размер кабеля. Некоторым пользователям достаточно короткого шнура, а другие используют исключительно длинные. Это зависит от личных предпочтений и где чаще всего применяется данный провод. Универсальный кабель имеет длину в 1 метр и подходит для самых разных случаев, использования в дороге и в офисе. Более короткие кабели необходимы только в случае, если пользователь не трогает телефон на зарядке.