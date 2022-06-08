Гид покупателя: на что важно обратить внимание при выборе дверных ручек

Дверные ручки необходимы для использования большинства типов дверей — они должны быть качественными, функциональными, эстетически привлекательными. Кроме того, правильно подобранная фурнитура удачно завершает дизайн двери и дополняет интерьер помещения. Выбирая ручку, нужно учитывать ее конструкцию, материал, внешний вид, а также особенности дверной системы.

Какими бывают дверные ручки по конструкции

Современный ассортимент дверной фурнитуры широк и разнообразен — покупатель может подобрать ручки для дверей любой конструкции.

Стационарная ручка. Как правило, она выполнена в форме скобы, но может иметь и другую форму. Стационарные модели подходят для монтажа на массивные дверные полотна. Нажимная модель (также называется фалевой). Может устанавливаться на розетке или на планке. Благодаря вмонтированной защелке нажимная ручка дверная фиксирует полотно в закрытом положении. Поворотная ручка. Чаще всего, имеет круглую форму. При повороте приводит в действие вмонтированную защелку и фиксирует дверь. Оптимальный уровень защиты внутри помещения создают межкомнатные двери с поворотными или нажимными ручками, оснащенными защелкой. Как правило, такие модели имеют продолговатую или круглую форму. Последний вариант чаще используется для детских помещений, поскольку считается более безопасным. Кроме того, выбирая ручку, необходимо учитывать материал и качество ее изготовления, чтобы изделие прослужило как можно дольше.

Материал изготовления

В зависимости от материала современный рынок фурнитуры предлагает следующие виды ручек:

стальные − прочные, надежные, доступные по стоимости;

из сплава меди, алюминия, цинка и магния («Цамак») − устойчивые к внешним факторам;

латунные − качественные, эффектные, но обладают высокой ценой;

алюминиевые − достаточно износостойкие модели;

деревянные (из твердых пород) − очень красиво смотрятся, могут дополняться различным декором;

стеклянные − оригинальный вариант, который нечасто используется в жилых домах и квартирах;

пластмассовые − уступают в прочности металлическим моделям, но привлекают бюджетной ценой.

Каждый из материалов обладает своими преимуществами, но при этом имеет и некоторые минусы:

дверные ручки из металла на ощупь холодные, что не слишком приятно зимой; кроме того, при некачественно нанесенном покрытии их вид быстро портится;

деревянные модели не переносят влажности, поэтому их нельзя устанавливать на двери ванной и кухни;

ручки из стекла достаточно хрупкие (если это не специальное высокопрочное стекло);

пластиковые модели нельзя назвать прочными и долговечными.

Цвет ручки и стиль интерьера

Цвет фурнитуры должен не только гармонировать с дверным полотном, но удачно дополнять интерьер помещения. Ориентируясь на стиль оформления комнаты, можно подобрать ручки следующих тонов: