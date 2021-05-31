Гид покупателя: обивка мебели и современные мебельные ткани

Обивка мебели — визитная карточка и отличительная особенность элементов интерьера. Каждый потребитель хочет подобрать практичный материал, который будет одновременно привлекательным и долговечным в использовании. На сайтах мебельных тканей представлен достаточно большой ассортимент продукции, поэтому покупатели могут не ограничиваться в своих потребностях.

Чтобы не растеряться в изобилии обивки, эксперты компании магазин Intstyle советуют четко определить назначение и место эксплуатации, от которых зависит материал и свойства ткани:

Для офисного или коммерческого заведения, где большая проходимость людей, следует выбирать текстильный материал искусственного состава. Волокна достаточно устойчивые к нагрузкам, износу, имеют защитную обработку от грязи и влаги. отличный вариант в этом случае рогожка. Для гостиной на сайте мебельной ткани лучше выбирать плотные и износостойкие виды обивки. Поверхность не деформируется под давлением, приятная на ощупь. Функциональным выбором становится рогожка, шенилл, велюр. В детских комнатах нужно использовать только натуральный обивочный материалы с гипоаллергенными свойствами. Дышащие материалы пропускают воздух, предотвращая размножение вредных бактерий. Для кухни правильней всего использовать влагостойкие обивки, которые не набухают при попадании жидкости. Это может быть жаккард, рогожка, шенилл со специальными водоотталкивающими пропитками. Мягкая мебель, используемая в качестве спального места, должна быть выполнена из мягких, бархатистых и тактильно приятных тканей. Безупречными преимуществами таких требований обладает велюр, флок, жаккард.

От качества обивки зависит срок службы мебели в целом

При обивке мебели часто используется сочетание смесей натуральных и синтетических волокон, современные типы тканей стараются использовать лучшие свойства натуральных и синтетических волокон и соответствующим образом комбинировать их. Ткани с более плотным переплетением и более тонким волокном более прочные и подходят для обивки мебели в активном доме.

Качество обивочной ткани всегда важно, и как потребитель вы должны обращать внимание на свойства выбранной ткани. Важным параметром является сопротивление истиранию (сопротивление истиранию), это значение указывает на степень устойчивости ткани к «отслаиванию» и часто обозначается мартиндейлом.

Другой важный параметр — стойкость цвета, то есть способность обивочной ткани сохранять цвет в течение нескольких лет. Если вы выбираете более дорогие ткани из-за содержания других компонентов, таких как тефлон, который обеспечивает лучшую водоотталкивающую способность, или силиконовые смеси, не ожидайте, что покрытие будет иметь лучшие свойства как таковые, улучшатся только его технические параметры.

На сегодня каталоги магазинов предлагают различные дизайны и стили мебельной обивки от классики до ультрамодного модерна. Современные фактуры, разнообразные оттенки, яркие узоры создают уникальную коллекцию обивочных материалов.

Современные производители и поставщики предлагают продукцию от известных бельгийских, турецких, отечественных фабрик. В зависимости от эксплуатационных характеристик и особенностей материалов будет формироваться цена от эконом до премиум класса.