Гид покупателя: обзор популярных моделей «умных замков»

Если еще несколько лет назад умные устройства — розетки, лампочки, датчики дыма, камеры наблюдения, ассоциировались с роскошью, то сегодня они стали доступны очень многим. А такие устройства как smart-замки позволяют не просто избавиться от необходимости носить с собой ключи, но и изменить способ взаимодействия с замками, предлагая такое же ощущение безопасности, как и камеры видеонаблюдения, отмечают специалисты.

Умный замок — это электромеханическое устройство, предназначенное для блокировки и разблокировки двери. Для выполнения роли ключа реализованы разные возможности — отпечаток пальца, специальный брелок, кодовая комбинация, аутентификация с помощью мобильного приложения или голосовой команды. Также во многих моделях есть дополнительный функционал, усиливающий безопасность, включая отслеживание доступа, отправку уведомлений о различных событиях.

Обзор популярных моделей

ATIS Lock WD-03L

ATIS Lock WD-03L представляет собой комплект беспроводного smart-замка для накладной установки. Управление входа осуществляется с помощью пульта управления, для выхода предусмотрена кнопка на корпусе замка. Работа батареек рассчитана на 12 000 открываний.

К числу функциональных особенностей модели относится автономность работы, не требующая проведения кабелей и подключения к сети, генерирование нового кода при каждом открывании, что гарантирует защиту от грабберов, предупреждение с помощью светового и звукового сигнала о необходимости сменить батарейку.

Danalock V3 Bluetooth

Danalock V3 Bluetooth — электромеханический замок, управляемый с помощью смартфона через Bluetooth 4.0 или механического ключа. Связь между замком и телефоном шифруется с помощью TLS 1.2. Устройство можно установить практически на любую дверь.

Danalock V3 Bluetooth совместим с приложением Danalock. В нем реализована возможность делиться цифровыми ключами с другими пользователями.

ZKTeco AL20B

В Smart замке AL20B, представленном брендом ZKTeco, реализовано несколько способов открывать дверь — с помощью Bluetooth, встроенной сенсорной клавиатуры, отпечатка пальца.

В памяти может сохраняться до 100 шаблонов отпечатков пальцев. Предусмотрена возможность добавлять пользователей с помощью мобильного приложения. Также можно установить расписание доступа в помещение и просмотреть отчет о проходах посетителей через дверь.

Kwikset Halo Touch

Эксперты выделили модель Kwikset Halo Touch как одну из лучших среди устройств, в которых для доступа используется отпечаток пальца. Замок не имеет особенностей в установке, принцип его работы не отличается от разблокировки телефона. Также осталась возможность традиционного доступа с помощью ключа.

Модель отличает высокая надежность и благодаря этому это устройства выбирают чаще, чем замки, предлагающие более сложные функции. В приложении Kwikset можно зарегистрировать 50 человек, по два отпечатка пальца на каждого. Также управлять блокировкой можно с помощью Google Assistant или Amazon Alexa.

Заключение

Увеличение числа инцидентов, связанных с угрозами безопасности, одновременно с развитием умных городов создал потребность в умных замках. Смарт-замки могут использоваться для контроля доступа к любым типам помещений — квартирам, офисам, гаражам и т.д.

В 2020 году мировой рынок Smart-замков достиг 1,8 млрд долл. США, и в перспективе ожидается рост глобального рынка этих устройств. Это связано прежде всего с высокой надежностью и низкими затратами на установку наряду с обеспечением более высокого уровня безопасности.