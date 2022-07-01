Гид покупателя: оптимальные решения для FullHD и 2K гейминга

Видеокарты AMD все активнее завоевывают симпатии геймеров и майнеров, отвечая высоким требованиям современности. Мнимая доминация NVIDIA на рынке графических адаптеров далека от реальных показателей продаж: согласно декабрьской статистике интернет-магазина Mindfactory, желающих пользователей купить AMD Radeon RX 6600 XT и ее младшую версию без приставки XT было более 52,37%, тогда так выбор в пользу NVIDIA сделали 47,63% пользователей.

Модели начального уровня на микроархитектуре RDNA 2 сочетают высокую производительность и достаточно умеренную стоимость. Они позиционируется как оптимальное решение для FullHD и 2K гейминга, а при хешрейте ETH 32 MH/s на 60 Вт вышеупомянутая новинка от “красных” обязательно найдет своего покупателя.

Технические характеристики

Видеокарта Radeon RX 6600 XT для игр на максимальных настройках графики в Full HD основана на 7 н.м. процессоре, выполненном в рамках архитектуры RDNA 2 со всеми ее преимуществами: быстрый кэш Infinity Cache, аппаратная поддержка ускорения трассировки лучей (Ray Accelerator), памяти GDDR6, технологий FidelityFX и DirectX 12 Ultimate, а также интерфейса PCIe 4,0. Центральный графический процессор Navi 23 XT включает в себя 11,06 млн транзисторов, которые разделены на отдельные вычислительные блоки.

Тактовая частота ядра референсной модели равна 1968/2359/2589 МГц в режимах Base Clock / Game Clock / Boost Clock соответственно. Компенсировать пропускную способность 128-битной шины памяти призван 32 МБ Infinity Cache, а пользователям доступно 8 ГБ GDDR6 видеобуфера. При номинальной мощности TDP 160 Вт модель начального уровня семейства RDNA 2 достигает 10 605 терафлопс производительности. Купить Radeon RX 6600 XT в интернет-магазине LuckyLink можно по цене от 22 675 грн.

Оптимальные конфигурации ПК

Вне зависимости от выбранной платформы на Intel или AMD видеокарта Radeon RX 6600 XT способна предоставить максимум заложенной в ней производительности. Однако с собственными процессорами архитектуры Zen 3 появляется доступ к технологии Smart Access Memory, которая на 15-18% увеличивает быстродействие в определенных играх.

Сборка на AMD:

Ryzen 5 3600 — 6 ядер, 12 потоков, частота 3.6-4.2Ghz;

Оперативная память 2x8Gb DDR4-2666;

Материнская плата ASUS PRIME B450M-K;

Блок питания на 600W 80+ Bronze;

SATA SSD накопитель на 480 GB;

Воздушное охлаждение процессора с TDP 150W для сокета AM4.

Данная конфигурация компьютера сочетает в себе невысокую стоимость, совместимость комплектующих одного класса, а также сохраняет потенциал для апгрейда в недалеком будущем. При желании можно установить более мощный Ryzen 55600X (после обновления BIOS материнской платы до прошивки с поддержкой Ryzen 5000) или 8-ядерные решения серии Ryzen 7.

Сборка на Intel:

Intel i5-10400F — 6 ядер, 12 потоков, 2.9-4.3Ghz;

Материнская плата ASUS PRIME H410M-K;

ОЗУ 16 GB DDR4-2666 двумя модулями;

480GB SSD через SATA;

Блок питания на 600 Вт 80+ Bronze;

Система охлаждения с TDP 150 Вт для LGA 1200.

Доступная конфигурация на Intel обойдется несколько дешевле при сопоставимой мощности, однако существуют недостатки в виде сложностей потенциального апгрейда. В таком случае придется заменить материнскую плату на модель с чипсетом B460 (B560 для Intel Core 11th Gen) и более продвинутой подсистемой питания.