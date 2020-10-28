Гид покупателя: почему чаще выбирают iPhone, а не любой другой смартфон?

Покупка нового телефона может поставить в тупик любого покупателя. Выбор огромен. И дело не только в цене. Некоторые люди искренне не понимают, почему многие отдают предпочтение айфонам, а не другим смартфонам. Они считают, что телефон прежде всего должен служить источником связи, давать возможность совершить звонок абоненту. А уж вид и модель не имеет значения. Специалисты компании eStore рассказывают, чем же iPhone так заслужили доверие потребителей.

Простота использования, безопасность

Следует знать, что выбор невозможен без знания, чем отличаются операционные системы «андроидов» и «айфонов».

«Айфоны» оснащены iOS. Она тщательно продумана, надежна и стабильна. Это значит, что телефон не будет тормозить, «виснуть», «глючить».

Данная система разработана только для одного вида гаджета. Все остальные смартфоны работают на ОС «Андроид».

Данный факт позволяет утверждать, что iOS – самый надежный, безопасный вариант. Этим же можно объяснить и стоимость Айфонов 12 Про в Украине. Уникальная ОС – гарант долговечности телефона, а за качество нужно платить, считают эксперты компании.

Поддержка на годы вперед

Производители смартфонов на Android не дают гарантии того, что пользователь получит возможность регулярно получать обновления. Компания Apple гарантирует, что обеспечит потребителей необходимыми обновлениями минимум на 5 лет вперед.

Это избавит пользователя от необходимости повторной покупки. Значит стоимость со временем окупится. Как следует из информации на сайтах интернет-магазинов https://estore.ua/smartfony/iphone-12/ новые модели iPhone 12 уже появились в продаже.

Айфоны стали дешевле

Это раньше цены на новинки от Apple были сравнимы со стоимостью квартиры в центре. Теперь ажиотаж вокруг продукции яблочной компании прошел. Стоимость «айфонов» вполне приемлема.

Кроме того, модель прошлого года и даже айфон «в возрасте» удастся выгодно продать в случае необходимости.

Именно так и поступают те пользователи, которые скупают все новинки от Apple. Они продают прошлогоднюю модель, добавляют минимум и покупают суперновинку.

Работа софта оптимальна

Только уверенные пользователи поймут, о чем идет речь. Редко кто из нас в минуты отдыха не начинал играть, пользуясь установленными приложениями на телефоне. А сколько нервов потрачено, когда он начинает виснуть и глючить?

Как утверждают предствители eStore, с айфонами такого не случится. Они будут демонстрировать высокую скорость работы несмотря на возраст. Это касается и старых моделей.

Защита от влаги

Дождь, случайное падение телефона в лужу, опрокинутый кофе – нередко становятся причиной для покупки нового телефона. Современные гаджеты от Apple оснащены особой защитой от влаги. Эти телефоны не боятся воды.

Владельцы смартфонов по-прежнему берегут свои модели от малейшего попадания на них влаги. Даже мокрые руки могут стать причиной поломки. Обладатели «айфонов» не думают об этом.

Стороннее ПО

В «айфонах», для установки приложений, используется App Store. «Андроиды» используют Google Play. App Store всегда стабильно функционирует. Нерабочих программ в нем нет. Да и уровень приложений значительно выше.

Поэтому кажущаяся дороговизна «айфонов» – обманчива. Это не зависит от того, будете ли вы продавать новинку в будущем, чтобы приобрести очередную вышедшую модель или станете пользоваться «айфоном» до конца его жизни, вам его хватит. Менять телефон каждый год не придется. Поэтому приобретение «айфонов» – не только дань моде.