Гид покупателя: полезные функции Android-смартфонов и iPhone12

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Смартфон стал настолько привычным средством коммуникации и развлечений, что многие даже не утруждают себя изучением всех его полезных функций.

Между тем, многие из них способны облегчить жизнь пользователями и защитить их право на частную жизнь.

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«Фишки» нового iPhone

Компания Apple не могла поскупиться на обновления и улучшения новой модели iPhone 12. Наряду с множеством классических функций, характерных для изделий бренда, 12-я модель может похвастаться следующими полезными опциями:

  • возможность подключения к брендовым аксессуарам Apple Mag Safe;
  • абсолютная водонепроницаемость, позволяющая погрузиться на 6 метров и находиться там целых 30 минут;
  • возможность съемки в ночном режиме, причем установленном как на фронтальной, так и на задних камерах.

Полезные опции в смартфонах на базе ОС Android

Разработчики Android уделяют особое внимание наполнению смартфонов всевозможными полезными функциями. Так, большинство смартфонов, работающих на этой операционной системе, могут похвастаться следующими «фишками»:

  • способность выполнять жестовые команды при работе с камерой;
  • сохранение полезной информации в одном скриншоте;
  • маскировка приложения Tinder;
  • оснащенный полезными функциями фоторедактор;
  • возможность просмотра скрытых файлов;
  • набор номера при помощи двух нажатий;
  • открытие двух приложений одновременно;
  • функция клонирования приложений;
  • блокировка вредоносных приложений;
  • сохранение тайны переписки.

Быстрое включение камеры и жестовое управление

Большинство пользователей смартфонов пользуются иконкой на дисплее для запуска камеры. Это не всегда удобно. Существует более простой и быстрый способ включить камеру – путем нажатия одной из кнопок, расположенных на корпусе устройства. Предварительно потребуется настроить управление в разделе «Дополнительные настройки».

В некоторых устройствах уже включена такая опция. В этом случае для включения камеры достаточно выполнить одну из следующих операций:

  • двойное потряхивание устройством;
  • двойное нажатие на кнопку «Домой» в состоянии блокировки;
  • двойное нажатие на кнопку регулировки громкости.

Чтобы сделать качественный автопортрет, достаточно изобразить определенный жест. В разных моделях жесты могут отличаться: где-то достаточно помахать рукой, в других случаях – сжать в кулак открытую ладонь. Встречаются разные варианты такого управления.

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Функция длинного скриншота

Пользователи смартфонов привыкли пользоваться функцией скриншота для сохранения найденной информации. Если текст занимает несколько экранов, очень неудобно пролистывать сохраненные изображения. В современных моделях смартфонов есть опция умного захвата, позволяющая в одном снимке сохранить целый скролл в несколько экранов.

Маскировка приложений

Функция скрытия информации доступна для любых приложений и игр. Достаточно открыть панель приложений, после чего нажать на кнопку «Скрыть приложения». Потребуется выбрать нужные файлы. Такая же функция доступна и на iPhone.

Запуск двух приложений одновременно

В моделях нового поколения на базе Android есть возможность открывать два приложения в верхней и нижней частях экрана. При помощи такой функции можно просматривать видео, параллельно делая пометки в блокноте, расчеты или просматривая электронные сообщения.

Сохранение конфиденциальности

Быстрый вывод текстовых сообщений на экран очень удобен в условиях нехватки времени. Вместе с тем полученное сообщение может увидеть любой стоящий рядом человек. Для того чтобы скрыть от окружающих приватную информацию, нужно установить подходящий способ вывода сообщений в разделе уведомлений.

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