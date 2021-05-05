Гид покупателя: полезные функции Android-смартфонов и iPhone12

Смартфон стал настолько привычным средством коммуникации и развлечений, что многие даже не утруждают себя изучением всех его полезных функций.

Между тем, многие из них способны облегчить жизнь пользователями и защитить их право на частную жизнь.

«Фишки» нового iPhone

Компания Apple не могла поскупиться на обновления и улучшения новой модели iPhone 12. Наряду с множеством классических функций, характерных для изделий бренда, 12-я модель может похвастаться следующими полезными опциями:

возможность подключения к брендовым аксессуарам Apple Mag Safe;

абсолютная водонепроницаемость, позволяющая погрузиться на 6 метров и находиться там целых 30 минут;

возможность съемки в ночном режиме, причем установленном как на фронтальной, так и на задних камерах.

Полезные опции в смартфонах на базе ОС Android

Разработчики Android уделяют особое внимание наполнению смартфонов всевозможными полезными функциями. Так, большинство смартфонов, работающих на этой операционной системе, могут похвастаться следующими «фишками»:

способность выполнять жестовые команды при работе с камерой;

сохранение полезной информации в одном скриншоте;

маскировка приложения Tinder;

оснащенный полезными функциями фоторедактор;

возможность просмотра скрытых файлов;

набор номера при помощи двух нажатий;

открытие двух приложений одновременно;

функция клонирования приложений;

блокировка вредоносных приложений;

сохранение тайны переписки.

Быстрое включение камеры и жестовое управление

Большинство пользователей смартфонов пользуются иконкой на дисплее для запуска камеры. Это не всегда удобно. Существует более простой и быстрый способ включить камеру – путем нажатия одной из кнопок, расположенных на корпусе устройства. Предварительно потребуется настроить управление в разделе «Дополнительные настройки».

В некоторых устройствах уже включена такая опция. В этом случае для включения камеры достаточно выполнить одну из следующих операций:

двойное потряхивание устройством;

двойное нажатие на кнопку «Домой» в состоянии блокировки;

двойное нажатие на кнопку регулировки громкости.

Чтобы сделать качественный автопортрет, достаточно изобразить определенный жест. В разных моделях жесты могут отличаться: где-то достаточно помахать рукой, в других случаях – сжать в кулак открытую ладонь. Встречаются разные варианты такого управления.

Функция длинного скриншота

Пользователи смартфонов привыкли пользоваться функцией скриншота для сохранения найденной информации. Если текст занимает несколько экранов, очень неудобно пролистывать сохраненные изображения. В современных моделях смартфонов есть опция умного захвата, позволяющая в одном снимке сохранить целый скролл в несколько экранов.

Маскировка приложений

Функция скрытия информации доступна для любых приложений и игр. Достаточно открыть панель приложений, после чего нажать на кнопку «Скрыть приложения». Потребуется выбрать нужные файлы. Такая же функция доступна и на iPhone.

Запуск двух приложений одновременно

В моделях нового поколения на базе Android есть возможность открывать два приложения в верхней и нижней частях экрана. При помощи такой функции можно просматривать видео, параллельно делая пометки в блокноте, расчеты или просматривая электронные сообщения.

Сохранение конфиденциальности

Быстрый вывод текстовых сообщений на экран очень удобен в условиях нехватки времени. Вместе с тем полученное сообщение может увидеть любой стоящий рядом человек. Для того чтобы скрыть от окружающих приватную информацию, нужно установить подходящий способ вывода сообщений в разделе уведомлений.