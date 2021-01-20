Гид покупателя: правила выбора обуви — 6 критериев

При выборе обуви немногие покупатели обращают внимание на детали. А ведь от этих нюансов может зависеть удобство носки и комфорт покупателя. Поэтому перед тем, как купить обувь, эксперты компании Vitto Rossi советуют изучить базовые правила выбора данного товара.

Посадка

От посадки зависит не только удобство, но и здоровье ног. Данный факт также влияет на долговечность и внешний вид обуви. В процессе примерки следует уделить особое внимание посадке в области пятки. Она должна быть плотной. А вот в передней части можно допустить немного свободного места. Однако все должно быть в пределах разумного. Гораздо хуже, когда пальцы сжаты. Обувь не станет длиннее, а потому об удобстве носки можно будет забыть.

Сочетаемость

Есть различные варианты туфель под классический костюм. Фото: https://vittorossi.ua/

Еще один важный момент – обувь должна сочетаться с большинством имеющихся предметов гардероба. Исключением может быть только узкоспециализированная обувь. К таковой следует отнести туфли под классический костюм.

Назначение

При выборе обуви важно учитывать ее назначение. Условно можно выделить несколько вариантов обуви:

повседневная;

спортивная;

рабочая;

«на выход»;

домашняя.

На практике чаще всего используется повседневная обувь: сапоги, балетки, балетки, мокасины и т.д. Примером спортивной обуви являются кроссовки или кеды. Также популярна обувь «на выход». К этой категории принято относить различные виды туфель.

Качество подкладки

На этот нюанс редко обращают внимание. Однако он оказывает непосредственное влияние на здоровье человека. Если используется некачественная подкладка, то со временем произойдет деформация стопы. Также во время носки будут возникать сильные боли. К тому же качественная подкладка способствует устранению такой проблемы, как жжением стоп. Еще один плюс – она обеспечивает хороший климат в обуви.

Дополнительно нужно проверить всю внутреннюю поверхность обуви. Она должна быть мягкой. Также должны быть исключены любые грубые внутренние швы. Стоит уделить внимание всем возможным скрытым неудобствам. Если этого не сделать, то приобретенная обувь будет невыносима в носке.

Время покупки

Еще один критерий, о котором редко вспоминают. Но данный нюанс стоит обязательно учитывать, так как к концу дня ноги любого человека немного отекают. Вечером они достигают своего максимального размера. Поэтому обувь рекомендуется покупать во второй половине дня. Благодаря этому, можно быть уверенным в том, что выбранные туфли не будут давить и создавать дискомфорт.

Материал изготовления

Последний критерий – это материал изготовления. Желательно делать выбор в пользу натуральных материалов, обладающих высокими гигиеническими свойствами. К таким материалам стоит отнести кожу, текстиль, замшу и водоотталкивающий нубук. Выбирая подобную обувь, можно быть уверенным в долговечности покупки. Даже при длительной носке на поверхности кожаной обуви не возникают пятна, трещины, складки и прочие дефекты.