Гид покупателя: преимущества и особенности рулонных штор типа «день-ночь»

Современный рынок интерьерных роллетов предлагает широкий ассортимент изделий, отличающихся по типу конструкции и механизму управления, материалам полотен и прочим характеристикам. При этом периодически покупателям становятся доступны новые разновидности данной продукции. По данным компании MANOV в последнее время все более популярными становятся так называемые рулонные шторы день-ночь, которые имеют несколько уникальных особенностей. Главная из них состоит в том, что применение таких изделий обеспечивает возможность точно регулировать степень проникновения солнечного света в помещение.

Данные системы представляют собой рулонную конструкцию с двумя полотнами из тканевых материалов. При этом на шторке поочередно размещаются полу- и полностью прозрачные для солнечных лучей горизонтальные планки, отмечают специалисты компании.

За счет этого их также нередко называют «зеброй». Во время поднятия, которое, как правило, выполняется посредством простого механизма шнурочного типа, внешнее полотно меняет свое положение относительно внутреннего, что и приводит к изменению интенсивности естественного освещения в комнате.

Виды продукции

Конструкция рулонных штор «день-ночь» может быть открытого, а также закрытого (кассетного) типа. В первом случае элементы управления и валик для намотки полотен остаются на виду. В изделиях кассетного вида механизм находится в закрытом (как правило, алюминиевом) корпусе.

Кроме того, системы последней модификации в обязательном порядке укомплектовываются специальными направляющими, которые не дают ткани провисать и, как следствие, болтаться под порывами ветра. Они крепятся непосредственно к раме.

Рольшторы открытого образца за счет небольшого веса чаще всего монтируются единым полотном на створки окон. Изготавливаются на валах из металлических и других материалов, диаметр которых зависит от длины и ширины изделия. Они просты в использовании и не загромождают интерьер лишними деталями.

Материалы производства

Полотна рулонных штор типа «день-ночь» могут изготавливаться из различных тканей. Однако наиболее качественными принято считать солнцезащитные приспособления из таких материалов, как полиэстер и полиэфир. В отличие от большинства натуральных тканей они:

являются долговечными;

обладают антистатическими свойствами;

не собирают на себе пыль;

легко очищаются от жировых и других загрязнений;

не поддерживают процессы жизнедеятельности микроорганизмов.

При этом такие роллеты, в зависимости от потребностей заказчиков, могут укомплектовываться полотнами незначительной, средней и высокой плотности. Последние чаще всего используются на окнах спальных и гостевых комнат.

Рулонные шторы данного вида имеют различный цвет, что дает возможность подобрать оптимальный вариант с учетом особенностей интерьера помещения и личных предпочтений хозяев недвижимости.

Монтаж роллетов

Особенности установки рулонных штор зависят от типа их конструкции:

свободно свисающие модификации солнцезащитных изделий могут монтироваться на створки, а также к потолку или откосу посредством саморезов;

кассетные роллеты прикрепляются к оконной раме с помощью двухстороннего вспененного скотча или специальных зажимов (клипс).

При этом как первые, так и вторые изделия обеспечивают возможность точного регулирования уровня освещения, а наиболее дорогостоящие модели могут комплектоваться электроприводом для удаленного управления с помощью пульта ДУ.