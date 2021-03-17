Гид покупателя: принцип работы и основные функции робота-пылесоса

Роботы-пылесосы могут часто ввести человека в трудное положение, поскольку они появились на мировом рынке совсем недавно. У покупателя могут возникнуть ряд вопросов, таких как: принцип работы, особенности ухода, срок службы и прочие. Многим приходится тратить немало времени за поисками информации в Интернете, чтобы узнать все о приборе, прежде чем купить его.

При выборе большее внимание стоит уделять брендам, которые на рынке уже давно, т.к. сейчас встретить малоизвестные марки роботов так же просто, как и смартфонов. Среди самых активно развивающихся на сегодняшний день, чаще выделяют Neato, IRobot и Hobot (https://buyrobot.com.ua/brands/hobot). Если первые два бренда – это производители роботов для сухой и влажной уборки пола, то последний может предоставить и автоматического помощника для мытья окон. При покупке эксперты рекомендуют почитать отзывы на роботы-пылесосы для сухой и влажной уборки, написанные людьми, которые уже приобрели себе такого помощника и испытали его на практике. Посмотреть отзывы можно на специализированных сайтах.

Как работают роботы-пылесосы

Принцип работы робота-пылесоса прост. Здесь нет ничего сложного, схема работы, как и у обычного ручного уборщика. У них есть такой же мощный всасывающий модуль для всасывания пыли и мелкого мусора, щетки для чистки ковров, фильтр и контейнер для мусора. Передвигаются они автономно за счет аккумулятора и программного обеспечения, которое позволяет им строить подробную карту маршрута.

Кстати, первыми внедрили умных роботы пылесосы в Neato. Фото:https://neato.ua/

При желании, можно управлять роботом с пульта, если он есть в комплекте. За счет легкой и компактной формы роботы-пылесосы очень эффективно производят уборку под мебелью, и это является их значимым преимуществом.

Уход за роботом-пылесосом

Ухаживать за такими устройствами несложно. По окончанию их работы, нужно очистить их контейнер от мусора, что не займет много времени. Также нужно будет наблюдать со временем за состоянием щеток, колес и других аксессуаров на наличие износа или повреждений.

Как долго смогут прослужить роботы-пылесосы в доме? Пока что сложно дать однозначный ответ на этот вопрос, так как прошло немного времени с момента их выхода на рынок. К тому же все модели отличаются между собой. Возможно, придется не менять аккумулятор, щетки и фильтры, но это не так существенно, как работа технической схемы устройства.