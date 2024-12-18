Гід покупця: картини за номерами – від хобі до колекції

Картини за номерами — не просто спосіб цікаво провести час, а справжня терапія для душі. Цей вид творчості дозволяє навіть дітям або тим, хто не має художньої освіти, відчути себе митцем.

В процесі створення картини, дитина занурюється у світ краси, кольорів та форм, що допомагає розслабитися, отримати задоволення від процесу та розвинути дрібну моторику, зазначають фахівці компанії «Будинок Iграшок».

Що таке картина за номерами?

Вона являє собою комплект з полотном, нанесеним контуром малюнка і номерами, фарбами, які відповідають певним ділянкам на полотні, і пензликами різних розмірів bi.ua/ukr/tvorchestvo-i-razvitie/tovari-dlya-risovaniya/kartiny-po-nomeram/. Усе, що дитині потрібно зробити, це дотримуватись інструкції та розфарбовувати відповідні ділянки певними кольорами. Це чимось схоже на збірку пазлів, але результатом процесу є власноруч створена картина.

Якщо ви хочете познайомити свого малюка з цим видом творчості, існує широкий асортимент, представлений в спеціалізованих магазинах. Там можна знайти картини для будь-якого віку та рівня майстерності. В каталогах представлені як прості роботи для малюків від трьох років, так і картини для підлітків та дорослих, – зазначають експерти компанії.

Від хобі до колекціонування

Для багатьох дітей картини за номерами стають більше ніж просто хобі. Вони настільки захоплюються процесом, що починають збирати колекцію власних робіт. Тож розфарбовування картини — не лише захопливий процес, але й можливість створити унікальні інтер’єрні елементи для свого дому або на подарунок.

Якщо дитина ще ніколи не пробувала малювати картини за номерами, запропонуйте їй просту роботу. З часом вона удосконалить свої навички настільки, що перейде до більш складних картин, які потребують більше часу і уваги. Такі шедеври вона буде з гордістю демонструвати друзям і родині.

Переваги картин за номерами

До переваг цього виду творчості відносять:

доступність — картини підходять для будь-якого віку та рівня підготовки та й коштують недорого;

розвиток творчих здібностей — вони допомагають розвивати креативність, увагу до деталей та терплячість;

релаксацію — процес розфарбовування допомагає розслабитися і відволіктися від щоденних турбот. Тому якщо ваша дитина без настрою або через щось переживає, запропонуйте їй помалювати;

задоволення від результату — завершення кожної картини приносить дітям і дорослим відчуття гордості та підвищує самооцінку;

розвиток дрібної моторики, яка впливає на мовленнєві здібності та збагачує словниковий запас. Це особливо важливо для дітей.

Картини за номерами — чудовий спосіб поєднати відпочинок і творчість. Виберіть тематику відповідно інтересам вашої дитини і зробіть їй чудовий подарунок, який познайомить малюка зі світом творчості.