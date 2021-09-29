Гід покупця: обираємо надійний захист для iPhone 13 Pro Max

Довготривалість роботи гаджета напряму залежить від його власника. Тому дуже важливо заздалегідь захистити телефон від різноманітних пошкоджень. Фірмові бампери для iPhone 13 Pro Max допоможуть зберегти новий, якісний вигляд телефону протягом тривалого часу та суттєво збільшать термін експлуатації гаджета.

Який чохол підібрати для iPhone 13 Pro Max?

IPAKY Clear BackCover

Високоякісна накладка, яка суттєво знизить ризик пошкодження телефона унаслідок сильних ударів та падінь. Задня частина аксесуару зроблена з жорсткого полікарбонату, а бампер – з приємного на дотик силікону.

Плюси чохла такі:

розміри точно відповідають розмірам пристрою, тому телефон у такому чохлі буде надійно триматися;

в аксесуарі є прорізи для камери та роз’ємів, до того ж на клавіші нанесені спеціальні захисні дублікатори;

конструкція складається з двох шарів, що забезпечує додатковий захист телефона;

падаючи з висоти, телефон може взагалі не зазнати ніяких пошкоджень, оскільки чохол суттєво знижує ризик виникнення тріщин і пом’якшує удар;

легкий та тонкий, тому майже не додає ваги пристрою і візуально не збільшує його розміри;

конструкція чохла дозволяє класти телефон екраном донизу без ризику утворення на ньому подряпин.

DUX DUCIS Skin

Зручний, надійний та практичний чохол-книжка для Apple iPhone 13 Pro Max. Силіконовий тримач захистить пристрій. Зовнішня поверхня аксесуару вироблена з поліуретану, що не дозволяє телефону ковзати в руці. До того ж, завдяки додаванню цього матеріалу чохол не збирає на собі пил та бруд.

Плюси чохла такі:

телефон щільно прилягає до внутрішньої поверхні чохла;

роз’єми та камера ефектно виглядають крізь спеціально зроблені у чохлі прорізи, а клавіші захищено дублікаторами;

чохол надійно захищає телефон під час падінь, запобігаючи утворенню тріщин на екрані та інших пошкоджень;

вага телефону в чохлі майже не збільшується, а візуально телефон майже не відрізняється від варіанту без чохла;

є спеціальний гаманець, куди можна покласти пластикову картку;

при потребі чохол можна скласти в зручну підставку.

QIALINO Classic Case

Цей чохол-книжка вироблено з натуральної шкіри у комбінації з якісним пластиком. Серед плюсів аксесуару, крім основних, можна виділити ще й такі:

на внутрішній стороні є оксамитова прокладка та кілька гаманців;

на поверхні не залишаються сліди від пальців;

пристрій не ковзає у руці;

для комфортнішого перегляду відео з чохла можна зробити підставку.

Deexe Leather Cover

Чохол вироблений зі щільного силікону та матеріалу, що зовнішньо нагадує шкіру. В цілому, аксесуар має ті ж плюси, що й інші моделі: не залишає слідів від пальців; має вирізи для камери та роз’ємів; пом’якшує силу падіння пристрою; дозволяє класти пристрій екраном донизу.

BASEUS Crystal Magnetic Phone Case

Матеріал аксесуару – щільний прозорий полікарбонат, що не лише захищає телефон від ушкоджень, а й є майже непомітним. Головна особливість чохла – неодимові магніти, що фіксують смартфон на панелі бездротового зарядного пристрою.

Таким чином, чохол необхідний для будь-якого телефона, і iPhone 13 Pro Max не є виключенням. У чохлі пристрій буде захищений від різноманітних ушкоджень, до того ж, поєднавшись з аксесуаром, телефон буде виглядати ефектніше, а користуватися їм подекуди буде навіть зручніше.

По матеріалам: https://wookie.com.ua/2705-iphone-13-pro-max