Гід покупця: як правильно вибрати дитячий одяг та підібрати розмір

Іноді буває складно вибрати дитячий одяг, особливо тим, хто вперше перебуває у статусі батька. Взуття та одяг не повинні бути виключно насолодою для очей батьків.

За допомогою цього керівництва, складеного фахівцями української фабрики ЛіО, яка виробляє дитячий трикотаж, можна отримати інформацію, необхідну для підбору правильного одягу та дитячих розмірів.

Батьки повинні віддавати перевагу комфорту та функціональності в одязі їхніх дітей. Немає сенсу купувати дитячий одяг тільки тому, що він гарний, якщо дитина не може в ньому нормально грати і відповідно бути дитиною в ньому.

Як вибрати дитячий одяг

Ергономіка

Під ергономічним одягом мається на увазі такий одяг, що дає дітям можливість вільно рухатися. Важливо, щоб дитячий одяг легко одягався, був еластичний і мав гумові застібки. Не затягуйте ремені, оскільки це може зашкодити вашій дитині.

Нижче наведено деякі «золоті правила», які слід використовувати під час заповнення шафи, у тому числі для маленьких дітей:

Комфорт. Позбавтеся одягу, який не підходить дитині або завдає їй дискомфорту. Якщо одяг надто малий, віддайте його комусь іншому. Якщо занадто великий, заберіть в шафу, доки дитина не виросте.

Уникайте тканин, які не дихають.

Намагайтеся дотримуватися балансу між повсякденним одягом та одягом для особливих випадків. А коли ваша дитина зможе одягатися сама, їй буде набагато легше.

Переконайтеся, що одяг, який ви вибираєте, підходить для вашого географічного регіону. Це дуже важливо. Якщо ви живете в дуже сухому або вологому районі, ви повинні враховувати це вдягаючи своїх дітей.

Взуття та аксесуари

Дуже важливо, щоб взуття дитини щільно сиділо на нозі. Чому? Підходяще взуття запобігає деформації стопи дитини і допомагає малюкові правильно ходити.

Не перестарайтеся з аксесуарами. Не тільки тому, що вони можуть бути незручними, а й тому, що можуть легко зламатися і навіть бути небезпечними для дитини. Важливо виявляти обережність і здоровий глузд при виборі аксесуарів, які використовуватиме дитина.

Кольори

Попри соціальний конвенціоналізм, немає «правильних» кольорів для хлопчиків і дівчаток. Батьки вільні одягати своїх дітей у будь-який колір. Хлопчику може подобатися рожевий колір, а дівчинці – блакитний. Або їм може подобатися фіолетовий, зелений чи жовтий. І це нормально. Одяг — чудовий спосіб виховати дітей за межами старих норм, які часто намагається нав’язати суспільство.

Не варто забувати й про переваги кольоротерапії. Одягаючи дітей у певні кольори, ви підвищите їх творчі здібності, покращите настрій та зробите їх активнішими.

Сезонний одяг та взуття

Діти повинні носити одяг та взуття за сезоном. Якщо погода спекотна, ніколи не одягайте дитину у важкий одяг чи тісне взуття. І так само не варто змушувати дитину носити тонкі тканини або короткі сукні, якщо на вулиці холодно.

Одягатися правильно та за погодними умовами – це не лише питання комфорту, а й питання здоров’я. Наприклад, через невідповідний одяг дитина може застудитися або перегрітися. І, звичайно, це може зіпсувати настрій не тільки дитині, а й батькам.

Вибір розміру

Діти швидко виростають зі свого одягу і часто потребують оновлення свого гардероба. Хороша посадка дитячого одягу дозволяє дітям почуватися комфортно в ньому, але не завжди так просто дізнатися про розмір дитячого одягу, особливо якщо ви йдете за покупками для чужих дітей.

Найкращий спосіб визначити правильний розмір – виміряти зріст дитини. Як видно з таблиці нижче, також можна виміряти й інші параметри. Таким чином ви отримаєте правильний розмір.

Вік може дати отримати уявлення про те, який розмір може бути відповідним, і, як ви бачите в таблиці розмірів, ви також можете вибрати розмір відповідно до віку.

ДЛя цього можна користуватись простою таблицею розмірів дитячого одягу:

Вік Зріст, см Вага, кг Обхват грудей, см Обхват талії, см Обхват стегон, см Довжина рукава, см Розмір 1-2 міс. 50-56 3-4 41-45 41-45 41-45 14-16 18 3 міс. 62 4-5 45-47 45-47 45-47 19 20 3-6 міс. 68 5-7 47-49 46-48 47-49 21-23 22 6-12 міс. 74-80 7-11 49-53 47-50 49-53 26 24 1-1,5 роки 80-86 11-12 52-54 49-51 52-54 28 24 2-3 роки 92-98 12-15 53-56 50-53 53-58 31-33 26 4-5 років 104-110 15-21 56-58 52-55 57-62 36-38 28 6-7 років 116-122 22-28 57-62 54-58 61-67 41-43 30 8-9 років 128-134 30-33 61-68 57-61 66-73 46-48 32 10 років 140 32-35 67-71 60-62 72-76 51 34 11 років 146 33-36 70-74 61-64 75-80 53 36 12 років 152 35-38 75 65 82 55 38 13 років 158 36-40 78 67 85 57 40 14 років 164 38-43 81 69 88 59 42

Все можна поміряти як на малюнку.