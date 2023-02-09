Гід покупця: як робити покупки, щоб заощадити гроші та час

Коли ми вирушаємо на шопінг, то рідко складаємо конкретний список, що вже говорити про ретельну підготовку. Такий підхід призводить до здійснення імпульсних покупок та втрати дорогоцінного часу. Декілька перевірених порад для швидкого пошуку потрібних товарів та заощадження до 40% коштів, які можна відкласти на екстрені випадки чи досягнення поставленої мети.

Як заощадити гроші на покупках у магазинах

У багатьох людей підготовка перед походом до магазину полягає у швидкому перегляді відсутніх продуктів та спроби їх всі запам’ятати. Звичайно, вже на місці ми багато про що забуваємо, зате купуємо купу непотрібних речей. За підсумками, зайві 100-200 гривень при кожному відвідуванні супермаркету перетворюються на величезну суму, через що ми часто не можемо відкласти кошти.

На щастя, є низка перевірених порад, як робити покупки в онлайн та офлайн магазинах, щоб заощадити гроші:

ведіть облік витрат – відстеження щомісячних витрат у блокноті або мобільному додатку допомагає отримати об’єктивне уявлення про своє фінансове становище та поступово позбутися непотрібних витрат;

– відстеження щомісячних витрат у блокноті або мобільному додатку допомагає отримати об’єктивне уявлення про своє фінансове становище та поступово позбутися непотрібних витрат; складайте список покупок на тиждень – продумайте меню на перед, випишіть з рецептів потрібні продукти та викресліть наявні, а вже потім йдіть до супермаркету;

– продумайте меню на перед, випишіть з рецептів потрібні продукти та викресліть наявні, а вже потім йдіть до супермаркету; відстежуйте акційні пропозиції – перед походом на шопінг зайдіть на сайти улюблених магазинів, дізнайтесь про поточні акції та відзначте актуальний розмір знижки біля кожного продукту у вашому списку;

– перед походом на шопінг зайдіть на сайти улюблених магазинів, дізнайтесь про поточні акції та відзначте актуальний розмір знижки біля кожного продукту у вашому списку; користуйтеся бонусними картками – великі торгові мережі (АТБ, Сільпо, Eva) розробили програму лояльності для постійних клієнтів, що дозволяє отримувати бонуси після кожної покупки та використовувати їх для оплати товарів;

– великі торгові мережі (АТБ, Сільпо, Eva) розробили програму лояльності для постійних клієнтів, що дозволяє отримувати бонуси після кожної покупки та використовувати їх для оплати товарів; відвідуйте онлайн-магазини – ціни на товари в інтернеті найчастіше на 15-20% нижчі, ніж у звичайних магазинах, плюс можна скористатися безоплатною доставкою;

– ціни на товари в інтернеті найчастіше на 15-20% нижчі, ніж у звичайних магазинах, плюс можна скористатися безоплатною доставкою; використовуйте кешбек-сервіси – любителям онлайн-шопінгу доступні численні сервіси (Grivasi, Payback, Moneta, LetyShops) з виведенням грошей як у гривнях, так і у доларах;

– любителям онлайн-шопінгу доступні численні сервіси (Grivasi, Payback, Moneta, LetyShops) з виведенням грошей як у гривнях, так і у доларах; купуйте продукцію українського виробництва – так ви зможете підтримати малий та середній бізнес, а також заощадити 15-30% бюджету, отримавши якісні товари.

– так ви зможете підтримати малий та середній бізнес, а також заощадити 15-30% бюджету, отримавши якісні товари. разумно використовуйте кредитні картки та кредити – багату українців використовують кредитні картки з кешбеком та нові кредити онлайн в МФО для покупок, але тут варто пам’ятати, що у випадку несвоечасного погашення кредиту, весь профіт від кешбеку буде втрачено.

Такі прості поради дають можливість позбутися імпульсних витрат та непогано заощадити. А спеціальні кешбек-сервіси дозволяють непогано зекономити: купуєте потрібні товари, а вам повертають від 1.5-2% до 27.6% від ціни товару на банківську картку або електронний гаманець.

Як заощадити час на покупках у магазинах

Складання плану покупок – це не єдиний спосіб заощадити час. Якщо не хочете витратити 20-30 хвилин на очікування в чергах, рекомендуємо уникати походів до супермаркету в годину пік: будні дні зазвичай з 16:00 до 17:00, нерідко величезні черги бувають і о 6 годині вечора, а вихідні – з 10:00 до 12:00.

Другою корисною порадою є здійснення покупок в онлайн-магазинах, які позбавляють необхідності кудись йти або їхати. До того ж на подібних майданчиках асортимент розбитий на категорії, а для прискореного пошуку можна використовувати фільтри за ціною, брендом та іншими важливими параметрами. Після оформлення замовлення кур’єр доставить покупки прямо додому.

Якщо цінуєте свій час та кошти, скористайтесь онлайн-шопінгом на сайті Сільпо. Українська мережа супермаркетів пропонує покупцям безоплатну доставку за умови оформлення замовлення на загальну суму від 1 000 гривень та вагою до 50 кг.

Висновки

Перший місяць важко складати списки, контролювати продукти та уникати зайвих витрат, знаходити необхідні товари по акції. Однак поступово вищеописані поради перетворюються на корисні звички. До того ж ваші зусилля досить швидко будуть винагороджені масою зекономленого часу та коштів, які ви зможете використати для придбання нової техніки, інвестування в освіту, відпочинок на чудовому курорті.