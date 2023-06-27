Гід покупця: Як вибрати електросамокат для дорослої людини
Попит на електричні транспортні засоби росте з кожним роком. Вони ідеально підходять для поїздок по місту та прогулянок. Сучасний електросамокат ― це компактний і екологічний засіб пересування, роботу якого виконує електричний двигун. Для комфортного використання такої техніки потрібно правильно її підібрати, радять спеціалісти.
Призначення
Коли в самокат додали електропривід, він став набагато функціональнішим, ніж звичайні транспортні засоби. І на це є ряд причин:
- компактні розміри;
- високий рівень маневреності;
- широкий ціновий діапазон;
- доступність в обслуговуванні.
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що електросамокати потрібні для того, щоб:
- не залежати від громадського транспорту;
- економити на пальному;
- швидше добратися до роботи чи місця навчання;
- відпочивати на природі, легко пересуваючись грунтовими дорогами.
Основні параметри вибору
Різноманітність моделей, що їх пропонують виробники, дуже велика. Щоб обрати якісний електросамокат, необхідно звернути увагу на:
- потужність;
- місткість і тип акумулятора;
- розмір коліс;
- максимальну швидкість;
- вагу.
Не менш важливими пунктами є виробник та ціна транспорту.
Вимоги до акумулятора
Батарея на такому засобі пересування повинна бути літієво-іонна або свинцево-кислотна. Літієві акумулятори практичніші, тому що відрізняються малою вагою при більшій місткості. Джерело живлення такого типу має багато переваг, хоча є недоліки. Не можна буде використовувати электросамокат при мінусових температурах, оскільки він дуже швидко розряджатиметься.
Свинцево-кислотні акумулятори практично не втрачають потужності під час їзди по морозу, але головний їх мінус ― велика вага. Тому їх найчастіше встановлюють на моделі для їзди по бездоріжжю.
Обираючи електросамокат, потрібно звертати увагу на місткість батареї. Саме від цього буде залежати дальність ходу:
- Від 4000 до 5000 мАгод вистачить на 8-10 км. Підійде для прогулянок на невеликі відстані.
- Від 8000 мАгод дасть можливість проїхати 14-15 км. Гарний варіант для поїздок на роботу.
- Від 12 000 мАгод вистачає, щоб подолати в середньому 25 км. Ідеальний вибір, якщо плануєте пересуватися по місту у справах.
- Більше за 12 000 мАгод вистачить на 30 км.
Виходячи з цього можна зробити висновок ― значний запас акумулятора дозволить подолати більшу відстань без додаткової підзарядки.
Розмір коліс
Крім цього, це максимально екологічний вид транспорту.
Індивідуальні транспортні засоби діляться на наступні категорії:
- До 7 дюймів. Ними оснащені легкі й компактні моделі. Підійдуть для їзди по рівному асфальту.
- Від 8 до 10 дюймів. Практичний варіант для міста. Такі колеса гарно долають різні перешкоди на дорозі та можуть їхати по бруківці.
- Більше ніж 12 дюймів. Дозволяють пересуватися по траві та грунтових дорогах.
Кожна модель має свої конструктивні переваги та особливості, – зазначають експерти компанії Алло.Юа, – щоб не прогадати з вибором і отримати якісний, надійний електросамокат треба врахувати вищезгадані нюанси. У разі необхідності варто звернутись до косультанта обраної тогової мережі, який допоможе підібрати транспортний засіб під бажані параметри та потреби.Tweet