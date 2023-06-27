Гід покупця: Як вибрати електросамокат для дорослої людини

Попит на електричні транспортні засоби росте з кожним роком. Вони ідеально підходять для поїздок по місту та прогулянок. Сучасний електросамокат ― це компактний і екологічний засіб пересування, роботу якого виконує електричний двигун. Для комфортного використання такої техніки потрібно правильно її підібрати, радять спеціалісти.

Призначення

Коли в самокат додали електропривід, він став набагато функціональнішим, ніж звичайні транспортні засоби. І на це є ряд причин:

компактні розміри;

високий рівень маневреності;

широкий ціновий діапазон;

доступність в обслуговуванні.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що електросамокати потрібні для того, щоб:

не залежати від громадського транспорту;

економити на пальному;

швидше добратися до роботи чи місця навчання;

відпочивати на природі, легко пересуваючись грунтовими дорогами.

Основні параметри вибору Різноманітність моделей, що їх пропонують виробники, дуже велика. Щоб обрати якісний електросамокат, необхідно звернути увагу на: потужність; місткість і тип акумулятора; розмір коліс; максимальну швидкість; вагу. Не менш важливими пунктами є виробник та ціна транспорту. Вимоги до акумулятора Батарея на такому засобі пересування повинна бути літієво-іонна або свинцево-кислотна. Літієві акумулятори практичніші, тому що відрізняються малою вагою при більшій місткості. Джерело живлення такого типу має багато переваг, хоча є недоліки. Не можна буде використовувати электросамокат при мінусових температурах, оскільки він дуже швидко розряджатиметься. Свинцево-кислотні акумулятори практично не втрачають потужності під час їзди по морозу, але головний їх мінус ― велика вага. Тому їх найчастіше встановлюють на моделі для їзди по бездоріжжю. Обираючи електросамокат, потрібно звертати увагу на місткість батареї. Саме від цього буде залежати дальність ходу: Від 4000 до 5000 мАгод вистачить на 8-10 км. Підійде для прогулянок на невеликі відстані. Від 8000 мАгод дасть можливість проїхати 14-15 км. Гарний варіант для поїздок на роботу. Від 12 000 мАгод вистачає, щоб подолати в середньому 25 км. Ідеальний вибір, якщо плануєте пересуватися по місту у справах. Більше за 12 000 мАгод вистачить на 30 км. Виходячи з цього можна зробити висновок ― значний запас акумулятора дозволить подолати більшу відстань без додаткової підзарядки. Розмір коліс



Крім цього, це максимально екологічний вид транспорту.

Індивідуальні транспортні засоби діляться на наступні категорії:

До 7 дюймів. Ними оснащені легкі й компактні моделі. Підійдуть для їзди по рівному асфальту. Від 8 до 10 дюймів. Практичний варіант для міста. Такі колеса гарно долають різні перешкоди на дорозі та можуть їхати по бруківці. Більше ніж 12 дюймів. Дозволяють пересуватися по траві та грунтових дорогах.

Кожна модель має свої конструктивні переваги та особливості, – зазначають експерти компанії Алло.Юа, – щоб не прогадати з вибором і отримати якісний, надійний електросамокат треба врахувати вищезгадані нюанси. У разі необхідності варто звернутись до косультанта обраної тогової мережі, який допоможе підібрати транспортний засіб під бажані параметри та потреби.