Гид потребителя: 5 ошибок, допускаемых при размещении телевизора

В последнее время все меньше людей смотрят эфирное и спутниковое телевидение, отдавая предпочтение контенту из Интернета. Так совсем недавно актуальная для просмотра приставка для цифрового телевидения уходит на второй план. Ей на смену приходят Смарт ТВ приставки, а современная молодежь предпочитает видеоконтент со своих мобильных гаджетов.

Но все же отбрасывать классическое телевидение не стоит – по данным различных исследований, среднестатистический житель Украины проводит перед экраном телевизора до 4,5 часов в сутки. Это довольно большой промежуток времени, так что следует позаботиться о надлежащем расположении телевизора внутри нашего жилища.

При оформлении интерьера квартиры мы обычно сосредотачиваемся на выборе мебели, аксессуаров и цвета стен. В то же время мы пренебрегаем ролью аудио- и видеооборудования, что является большой ошибкой, поскольку само расположение телевизора напрямую влияет на качество просмотра. Так где же лучше всего разместить экран и какие факторы следует принимать во внимание?

Специалисті компании AGSAT приводят список наиболее распространенных ошибок, которые допускаются во время этого, казалось бы, очень простого занятия.

Ошибка №1. Сначала покупаем, а потом думаем.

Чтобы правильно расположить телевизор, необходимо учесть множество различных факторов. Выделим основные:

диагональ экрана,

способ монтажа,

расстояние от экрана до дивана.

Именно поэтому решение о покупке конкретной модели лучше всего принимать только после выбора ее назначения, так как оно напрямую влияет на диагональ экрана. Кроме того, покупка телевизора часто является крупной тратой, поэтому тем более важно как следует подумать об этом.

Ошибка №2: Размер экрана не соответствует интерьеру квартиры.

Чем больше дюймов, тем лучше, верно? Неправильное утверждение. При размещении телевизора диагональ экрана должна точно соответствовать размеру комнаты, в которой будет установлен телевизор. Большой экран в маленькой комнате? Комфорт просмотра ухудшится, потому что нам придется следить глазами во всех направлениях. Как насчет маленького экрана в большой комнате? Скорее всего, мы ничего не сможем увидеть, и, кроме того, это будет выглядеть немного комично.

В любом случае, недостаточное расстояние от экрана не только влияет на ухудшение качества изображения, но и может вызвать головную боль, головокружение и усталость. Так какой же размер экрана является оптимальным? Все зависит от расстояние от телевизора до глаз и разрешения нашего приемника. Рассмотрим 2 типа разрешений телевизора – HD Ready (1366/1280*768/720 px) и Full HD (1920*1080 px).

Диагональ экрана HD Ready 40 дюймов 2,5 м 3,5 м 50 дюймов 3 м 4,5 м 60 дюймов 3,75 м 5,25 м Full HD 40 дюймов 1,6 м 2,5 м 50 дюймов 2 м 3,2 м 60 дюймов 2,4 м 3,75 м

В общем, расстояние в метрах от Full HD телевизора до глаз нужно умножить на 25 – так мы получим оптимальную диагональ экрана. Конечно, к этим расчетам не стоит подходить с благоговейным почтением, ведь в конечном итоге все зависит от наших личных предпочтений.

Ошибка № 3: слишком много света

Когда речь идет об интерьере квартиры, свет всегда играет в нем ключевую роль – и это стоит учитывать, когда речь идет о выборе места для телевизора. Экран не следует располагать напротив интенсивного источника света, как естественного (окно), так и искусственного (лампа или камин), так как это может только затруднить просмотр.

Правда, современные экраны имеют матовую поверхность и не отражают свет в такой степени, как старые телевизоры. Но сильный источник света всегда заставляет нас потерять часть изображения. Поэтому лучше всего разместить телевизор в не слишком светлой комнате – в случае комнат, выходящих на юг, особенно хорошо подойдут специальные затемняющие шторы.

Ошибка №4: Плохая вентиляция внутри квартиры

Телевизор имеет свойство быстро нагреваться во время работы. По этой причине его следует правильно вентилировать и охлаждать. Как правило, не рекомендуется размещать телевизор во встроенном шкафу – в этом случае между приемником и стеной следует оставить зазор не менее 15 см, либо использовать открытый шкаф или шкаф со специальными вентиляционными отверстиями.

Телевизоры, установленные на стенах с помощью кронштейнов, не имеют проблем с вентиляцией, но в этом случае расположение интерьера может быть нарушено свисающими кабелями. К счастью, спрятать их несложно – можно использовать желоб, маскировочную ленту или гипсокартон.

Учтите, если вы разместите телевизор рядом с источником тепла, например, радиатором или камином, процесс нагрева телевизора значительно ускорится. Помните, что современные модели телевизоров имеют шесть, а иногда даже восемь вентиляторов. Работая одновременно, они могут создавать довольно сильный шум, который может раздражать более чувствительных пользователей, особенно во время ночных показов.

Ошибка № 5: спальня вместо гостиной.

Так как многим людям нравится расслабляться перед сном, а смотреть фильмы в полулежачем положении просто очень удобно, они предпочитают поставить телевизор в спальне. Между тем, избавление от телевизора из ночной зоны и перемещение его в зону гостиной может принести много пользы.

Прежде всего, отсутствие телевизора в спальне обеспечит более продолжительный и спокойный сон, даст нам время свободно поговорить с партнером и сократит расходы на электроэнергию. Кроме того, экран электрически заряжен, поэтому он легко притягивает пыль и тем самым делает воздух в помещении тяжелым.

Убрав телевизор из спальни, мы не только уменьшим загрязнение окружающей среды, но и подадим хороший пример нашим детям, которые узнают, что в конце концов можно обойтись и без телевизора.