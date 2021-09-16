Гид потребителя: что такое дизайн интерьера и для чего он нужен

Что на самом деле означает слово «интерьер»? Дизайн интерьера: (подпункт) вид искусства интерьера, при котором архитектор декора или студия дизайна интерьера, использует различную мебель, краски, гаджеты и другие предметы для украшения и меблировки помещений или другого интерьера.

Обычно такую работу выполняет дизайн студия, специалисты котрой украшают квартиры и дома, офисы, магазины и отели, но мебель действительно используется везде.

Украшение дома

Под словом «дизайн интерьера» обычно подразумевают декор, мебель, гаджеты и цвет в доме. Мебель для дома имеет несколько подкатегорий, своя для конкретных комнат в доме:

ванная;

кухня;

гостиная;

спальня и т. д.

Идея декора и дизайна в доме заключается в том, что бы украсить свой дом по своему вкусу — желательно делать это с вдохновением.

Компании по организации домашнего декора (также называемые домашними стилистами) украшают дома стильно и со вкусом согласованным с владельцем, чтобы обеспечить максимально возможный уют, в рамках поставленной задачи.

Офисная мебель

Поскольку большинство офисных работников проводят в офисе более 1500 часов в год, офисная среда чрезвычайно важна. Стол и стул должны быть эргономично адаптированы для каждого сотрудника, а вся офисная среда должна вдохновлять к работе. Конференц-залы также могут быть оптимизированы для улучшения самочувствия.

Первое впечатление клиента или работника об офисе или рабочем месте играет важную роль в общем впечатлении о компании. Вложение в правильный дизайн, мебель и гаджеты в зоне приема и регистрации может стать решающим фактором между сделкой или отказом от нее.

С правильной офисной мебелью каждый чувствует себя лучше на работе, а продуктивность повышается.

Торговое оборудование

Поскольку на продажи в огромной степени влияет планировка и дизайн магазина, внешний вид магазина должен отражать видение, бренд, статус и идеалы компании. Например, сеть магазинов электроники имеет совершенно другие потребности в дизайне по сравнению с магазином дизайнерской одежды.

Дизайн интерьера магазина женской одежды и обуви Дизайн студия / Харьков. Фото: borisstudio.com

Стилисты, работающие с торговым оборудованием, обычно работают по следующему плану: анализ броска и потребностей, разработка концепций, покупка мебели / гаджетов и / или разработка новых прототипов, доставка и сборка.

Интерьер гостиницы

Отель должен быть хорошо спроектирован, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Вход, стойка регистрации, спальня, ванная комната, бар и другие помещения общего пользования — все это создает общее впечатление для гостя отеля. Конечно, есть много разных стилей, от классических до современных, бюджетных, стильных, минималистичных и роскошных. Дизайн должен соответствовать потенциальным желаемым гостям, местоположению отеля, видению, репутации и т. д.