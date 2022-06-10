Гид потребителя: Что важно помнить тем, кто предпочитает современные контактные линзы

Существует множество типов контактных линз в зависимости от потребностей каждого пациента. Самое главное при покупке линз – это то, что нужно покупать только те линзы, которые прописал ваш офтальмолог, отмечают специалисты компании Mr.Lens https://mrlens.ua/. Независимо от нарушения зрения, всегда есть несколько вариантов на выбор

Ношение линз, как правило, не вызывает затруднений. Временами, когда осложнения все же возникают, это часто объясняется использованием их не по назначению офтальмолога. Может возникнуть соблазн увеличить интервал их смены, из-за желания сэкономить. Но риск повреждения глаз существует, и его не следует недооценивать, отмечают эксперты компании.

Что такое контактные линзы?

Как и очки, контактные линзы обладают различной «силой» или способностью изменять преломление световых лучей, попадающих в глаз, благодаря чему изображение становится четким.

Контактные линзы используются для коррекции различных проблем со зрением, таких как:

Близорукость.

Дальнозоркость.

Астигматизм.

Пресбиопия.

Неровности роговицы.

Различные типы контактных линз

Жесткие (стабильные) линзы подходят при некоторых заболеваниях глаз и при неравномерной рефракции роговицы (астигматизме). Недостатком жестких линз является то, что ими не так удобно пользоваться. Многие люди получают от них раздражение глаз, и по этой причине им приходится на время отказываться от них.

Мягкие линзы адаптируются к форме роговицы и лучше пропускают кислород. Поэтому они переносятся лучше, чем жесткие линзы. Существуют различные типы мягких линз: например, линзы длительного ношения, месячные линзы, двухнедельные линзы и одноразовые линзы.

Существует множество производителей контактных линз, у нас наиболее популярные немецкие контактные линзы, а также средства ухода за линзами от производителей из стран ЕС и Японии.

Контактные линзы также доступны в различных типах в зависимости от того, как долго их можно носить в глазах:

Линзы для использования днем . Эти линзы снимаются каждую ночь для очистки и дезинфекции. Продолжительность использования линз зависит от типа линз. Например, простые дневные линзы выбрасываются после одного дня использования.

. Эти линзы снимаются каждую ночь для очистки и дезинфекции. Продолжительность использования линз зависит от типа линз. Например, простые дневные линзы выбрасываются после одного дня использования. Долгосрочные линзы. Вы можете носить эти линзы даже во сне, но их необходимо снимать для очистки и дезинфекции не реже одного раза в неделю. Тем не менее, следует рассмотреть возможность снятия линз на ночь, так как постоянное их использование увеличивает риск инфекций.

Контактные линзы также могут быть бифокальными или мультифокальными, чтобы корректировать близорукость, дальнозоркость, астигматизм и пресбиопию.

Каковы преимущества и недостатки контактных линз?

Близорукие замечают, что изображение становится больше, и зрение может быть лучше с линзами, чем с очками. Использование линз создает небольшие проблемы, например, при занятиях спортом, в дождливую погоду, при катании на лыжах и тому подобное.

Косметические условия, вероятно, также являются важной причиной, по которой многие люди предпочитают контактные линзы очкам.

Использование контактных линз может привести к некоторым проблемам:

Линзы могут вызвать язвы на роговице. Мягкие контактные линзы дают более легкие раны, чем жесткие. Риск особенно велик, если линзы используются ночью. Язвы роговицы также могут быть вызваны, например, доступом к роговице ногтем при установке или удалении линз. Роговица обычно получает кислород из слезной жидкости снаружи глаза. Контактная линза, расположенная на внешней стороне роговицы, несколько снижает поступление кислорода. При отсутствии кислорода возникает некоторая отечность роговицы и в крайних случаях на некоторое время можно заметить определенные нарушения зрения. Мягкие линзы в разной степени вызывают недостаток кислорода, потому что разные модели мягких линз имеют разную способность пропускать кислород.

У некоторых людей развивается повышенная чувствительность к веществам, содержащимся в очищающей жидкости. Это проявляется в виде красных глаз, повышенного слезотечения и раздражения.

Слезная жидкость, окружающая хрусталик глаза, содержит соли и белки. Эти вещества могут накапливаться на линзах. Если линза недостаточно очищена, отложения остаются и увеличиваются в размерах. Иммунная система организма может отреагировать на эти отложения и вызвать своеобразную «аллергическую» реакцию.

В очень холодную погоду линзы с высоким содержанием воды могут в редких случаях замерзнуть. Они становятся жесткими, неудобными в носке и легче падают.

Выраженное слезотечение из-за холода, погоды и ветра также увеличивает риск потери линз. В этом случае может потребоваться использование солнцезащитных очков.

Длительные перелеты (более 3-4 часов) часто вызывают проблемы у людей, которые носят контактные линзы. Поскольку воздух в самолете очень сухой, это влияет на линзы и вызывает проблемы во время полета. В этом случае следует либо избегать использования линз, либо взять с собой глазные капли.

Что важно помнить тем, кто носит контактные линзы?