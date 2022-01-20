Гид потребителя: интересные факты о суши и роллах

Поклонников японской еды много во всем мире. Именно поэтому о ее блюдах существует немало интересных рассказов, которые не всегда являются достоверными.

Эксперты компании KILOGRAMM SUSHI PROJECT рассказывают некоторые интересные факты о суши и роллах.

Можно не пользоваться палочками

Да, это правда, когда речь идет о роллах. Палочки нужны для употребления суши или сашими. Роллы можно есть просто руками.

К изготовлению японских блюд допускаются исключительно мужчины

Согласно давней традиции, на кухню женщин не пускали даже для мелкой помощи. Объясняется такой обычай тем, что температура женского тела выше, чем мужского. В наше время уже не все следуют этому правилу. Нередко можно увидеть женщин на кухне общепита, предлагающих блюда по японским рецептам.

Сколько времени нужно, чтобы стать шеф-поваром суши

Раньше для того, чтобы стать настоящим мастером и получить признание, необходимо было пройти обучение продолжительностью в 10 лет. Непосредственно обучение всем секретам, тонкостям и мелочам занимает два года. Остальные 8 лет отводятся на оттачивание навыков.

Ножи стоит точить каждый день

Иногда ножи для приготовления японской еды называют потомками мечей самураев. Поэтому и отношение к ним особенное — они должны быть максимально острыми. Поэтому поддержанием из остроты надо заниматься каждый день.

Настоящий васаби встречается в ресторанах довольно редко

Практически во всех заведениях подают вместо васаби смесь окрашенных хрена и специй. Это связано с очень высокой стоимостью настоящего васаби — в нашей стране она достигает 200 евро за один килограмм. Лишь в немногих ресторанах можно найти васаби, действительно привезен из Японии.

Имбирь не употребляется с роллами

Согласно установившемуся японскому этикету есть вместе роллы и имбирь нельзя. Он имеет сильный вкус и аромат. Растение используется не как приправа. Ее задача очищать вкус между кусочками блюдами.

Современные ограничения на вылов тунца

В наше время власти Японии были вынуждены частично запретить вылов голубого тунца у своих берегов. Все потому, что раньше около 80% его вылова шло на изготовление суши.

Суши — неверное название

Европейцы (и мы с вами) используют название «суши», хотя на самом деле название блюда произносится как «суси». Конечно, японцами не очень нравится такое искривление, но всех не переубедить.

Суши надо есть сразу

Блюда, которые имеют в своем составе свежую рыбу или морепродукты, недопустимо хранить долго. Максимальный срок — до 4 часов. Лучше всего есть суши непосредственно после их изготовления. Если же пища не имеет сырой рыбы в составе, то хранить ее можно до одних суток в холодильнике.

Происхождение названия

В общем название блюда переводится, согласно словарям, «это кисло». Это связано с тем, что когда-то блюдо изготовлялась из вымоченной в уксусе и просоленной рыбы.

Большая цена суши

Как только научились готовить это блюдо, его цена была слишком высока. Им даже платили налоги. Но в наше время роллы и суши могут позволить себе все.

Ролл «наизнанку»

Ролл Калифорния является самым популярным в мире. Все потому, что он стал первым роллом, который был сделан рисом наружу.

Где предлагают самые дорогие суши

Порция самых дорогих в мире суши стоит 2700 долларов. В блюдо добавляют настоящее золото. В качестве декора используют алмазы из Африки. Чтобы попробовать такой деликатес, необходимо отправиться в Милан.

Как правильно употреблять соевый соус

Японцы по-особенному относятся к соусу из сои. Есть определенные правила:

Наливать в специальную чашу немного соуса, а затем при необходимости доливать еще. Не следует оставлять после себя соус в чаше — это противоречит этикету. Кусочек ролла стоит лишь немного обмакнуть в соус и только рис, не затрагивая начинку.

Секрет популярности японских блюд заключается в ни на что не похожем вкусе, сочетании простых, но очень полезных продуктов, экзотическом оформлении, — отмечают специалисты компании, тем более, что сегодня можно заказать суши в Херсоне, Одессе, Харькове, Киеве и почти во всех крупных городах страны, приготовленные как по традиционным японским рецептам, так и оригинального приготовления.