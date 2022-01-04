Гид потребителя: как избежать протечек в душевых кабинах
Ставшая популярной в последнее время в ванных комнатах украинцев душевая кабина — одно из важнейших, но также и самое аварийное место в ванной комнате. Основная проблема — протечки, которые могут привести к намоканию пола и стен. Как их предотвратить, как защитить поверхность, — рассказывают специалисты компании CUBE.
Как показывает практика, протекающая душевая кабина — одна из самых частых поломок, возникающих в ванной. И самое главное, во многих случаях мы часто можем не знать, что с кабиной что-то не так и что требует ремонта. Вода из протекающей кабины может просочиться в стены и пол и даже затопить нижние этажи. Это серьезная проблема, требующая помощи профессионального и зачастую дорогостоящего ремонта ванной комнаты.
Популярные в последнее время душевые кабины с пластиковым поддоном, создают риск затопления пола и стен. Используя стеклянные душевые перегородки, можно избежать многих проблем, но особенно важно обеспечить хорошую защиту, при их установке, зоны вокруг дверей и дренажа.
Проблема протечек возникает с кабиной любого типа, независимо от ее конструкции. Самая частая неисправность — это недостаточная подготовка основания и стен в душевой кабине, негерметичная изоляция и износ некоторых элементов. Течи в месте соединения душевой кабины с полом или стенами или протекающие душевые двери и перегородки также являются проблемой. Однако во многих случаях можно предотвратить утечки и утечки в душевой зоне.
Как установить душевые кабины, чтобы они не протекали?
Если еще на этапе сборки позаботиться о хорошей гидроизоляции и правильной подготовке поверхности для душевой кабины, велика вероятность, что проблема протечек из кабины вообще не появится. Что нужно помнить на этапе сборки, чтобы кабина оставалась герметичной?
- Модель и конструкция кабины. Герметичные двери, качественные уплотнители, компактная конструкция салона, устойчивость к интенсивной эксплуатации, тщательная отделка — все эти факторы важны для герметичности. Стоит выбирать проверенные модели с гарантией качества и долговечности. В первую очередь стоит обратить внимание на качество дверей и направляющих, способ их закрытия и легкость замены прокладки. Близость душевой двери — одна из критических точек, где регулярно происходят утечки. Обеспечить качественные изделия может только серьезный производитель.
- Хорошие уплотнители. Полосы, тесьма, уголки или жидкая пленка — это основа для хорошей защиты поверхности плитки и душевой кабины.
- Обработка швов. Третий важный элемент — качественные и грамотно нанесенные герметики и санитарные силиконы. Лучше выбирать те, которые предназначены, как правило, для ванных комнат, устойчивы к высокой влажности и дополнительно обладают фунгицидными свойствами.
Герметизация душевой кабины — критические моменты
Самостоятельная сборка и герметизация кабины — задача относительно несложная даже для человека, который не занимается этим ежедневно. Все, что нужно, — это несколько полезных советов и базовое оборудование. Начнем с того, где нужно уделить особое внимание подготовке поверхности:
- Стены и полы в том месте, где будет установлена душевая кабина. Стоит защитить поверхность с дополнительным запасом около 1 метра с каждой стороны, чтобы убедиться, что пролитая вода также вокруг стен душевой кабины не вызовет протечек и попадания влаги в стены.
- Соединение стен. Это места, куда легко проникает вода, и они представляют особый риск утечки. В магазинах товаров для дома доступны специальные изоляционные ленты, закрывающие все края, соединяющие стены и пол. Обратим внимание на герметизацию стыков стен, особенно если кабина базируется на двух-трех перпендикулярных стенах.
- Зазора между душевым поддоном или перегородками и стеной. Это место подвержено утечкам. Важно позаботиться о герметичности между краем поддона и плиткой внутри кабины. Это место регулярно и многократно заливается водой во время ежедневного душа, поэтому малейшие щели могут вызвать протечки.
- Герметизация соединения душевых перегородок со стеной. Они также являются критическими точками, к которым следует обращаться с особым вниманием.
Уход за душевой кабиной
Для предотвращения утечек важны не только надлежащая защита поверхности перед этапом сборки кабины и хорошее уплотнение критических точек контакта кабины со стенами и полом. Не менее важен правильный уход за кабиной при ежедневном использовании. Итак, что нужно помнить, чтобы избежать протечек и сырых стен?
- Подбор качественных уплотнителей. Хорошая подготовка и качественные материалы гарантируют долгую и беспроблемную работу всех соединений. Они долго остаются герметичными и не так быстро «изнашиваются». Они устойчивы к повышенной влажности и грибку. Лучше выбирать уплотнители (жидкие пленки, ленты и силиконы), предназначенные для использования в ванных комнатах.
- Регулярная замена силиконовых швов. Нужно менять уплотнительные силиконовые детали каждые несколько лет, но стоит наблюдать, не нужно ли чаще обновлять уплотнение.
- Проверка герметичности отдельных элементов душевой кабины. Некоторые части кабины могут «работать» и изнашиваться с другой скоростью, чем другие.
- Замена и чистка прокладок и профилей. Плотными должны быть не только зазоры между душевой кабиной и стенами, но и между отдельными элементами всей конструкции. Утечки часто возникают на стыке между дверью кабины и стенками.
Из-за интенсивного и регулярного использования душевой кабины протечки могут появиться практически в любой установке. Надлежащая защита поверхности перед сборкой, хорошее уплотнение и надлежащее обслуживание позволяют значительно снизить риск утечки. Стоит придерживаться правила, что лучше предотвратить, чем потом ремонтировать, ведь сырые стены или затопление других помещений требует значительных трудозатрат. А это связано с большими незапланированными расходами, которых часто можно избежать.