Гид потребителя: как избежать протечек в душевых кабинах

Ставшая популярной в последнее время в ванных комнатах украинцев душевая кабина — одно из важнейших, но также и самое аварийное место в ванной комнате. Основная проблема — протечки, которые могут привести к намоканию пола и стен. Как их предотвратить, как защитить поверхность, — рассказывают специалисты компании CUBE.

Как показывает практика, протекающая душевая кабина — одна из самых частых поломок, возникающих в ванной. И самое главное, во многих случаях мы часто можем не знать, что с кабиной что-то не так и что требует ремонта. Вода из протекающей кабины может просочиться в стены и пол и даже затопить нижние этажи. Это серьезная проблема, требующая помощи профессионального и зачастую дорогостоящего ремонта ванной комнаты.

Популярные в последнее время душевые кабины с пластиковым поддоном, создают риск затопления пола и стен. Используя стеклянные душевые перегородки, можно избежать многих проблем, но особенно важно обеспечить хорошую защиту, при их установке, зоны вокруг дверей и дренажа.

Проблема протечек возникает с кабиной любого типа, независимо от ее конструкции. Самая частая неисправность — это недостаточная подготовка основания и стен в душевой кабине, негерметичная изоляция и износ некоторых элементов. Течи в месте соединения душевой кабины с полом или стенами или протекающие душевые двери и перегородки также являются проблемой. Однако во многих случаях можно предотвратить утечки и утечки в душевой зоне.

Как установить душевые кабины, чтобы они не протекали?

Если еще на этапе сборки позаботиться о хорошей гидроизоляции и правильной подготовке поверхности для душевой кабины, велика вероятность, что проблема протечек из кабины вообще не появится. Что нужно помнить на этапе сборки, чтобы кабина оставалась герметичной?

Модель и конструкция кабины. Герметичные двери, качественные уплотнители, компактная конструкция салона, устойчивость к интенсивной эксплуатации, тщательная отделка — все эти факторы важны для герметичности. Стоит выбирать проверенные модели с гарантией качества и долговечности. В первую очередь стоит обратить внимание на качество дверей и направляющих, способ их закрытия и легкость замены прокладки. Близость душевой двери — одна из критических точек, где регулярно происходят утечки. Обеспечить качественные изделия может только серьезный производитель.

Герметичные двери, качественные уплотнители, компактная конструкция салона, устойчивость к интенсивной эксплуатации, тщательная отделка — все эти факторы важны для герметичности. Стоит выбирать проверенные модели с гарантией качества и долговечности. В первую очередь стоит обратить внимание на качество дверей и направляющих, способ их закрытия и легкость замены прокладки. Близость душевой двери — одна из критических точек, где регулярно происходят утечки. Обеспечить качественные изделия может только серьезный производитель. Хорошие уплотнители. Полосы, тесьма, уголки или жидкая пленка — это основа для хорошей защиты поверхности плитки и душевой кабины.

Полосы, тесьма, уголки или жидкая пленка — это основа для хорошей защиты поверхности плитки и душевой кабины. Обработка швов. Третий важный элемент — качественные и грамотно нанесенные герметики и санитарные силиконы. Лучше выбирать те, которые предназначены, как правило, для ванных комнат, устойчивы к высокой влажности и дополнительно обладают фунгицидными свойствами.

Герметизация душевой кабины — критические моменты

Самостоятельная сборка и герметизация кабины — задача относительно несложная даже для человека, который не занимается этим ежедневно. Все, что нужно, — это несколько полезных советов и базовое оборудование. Начнем с того, где нужно уделить особое внимание подготовке поверхности:

Стены и полы в том месте, где будет установлена ​​душевая кабина. Стоит защитить поверхность с дополнительным запасом около 1 метра с каждой стороны, чтобы убедиться, что пролитая вода также вокруг стен душевой кабины не вызовет протечек и попадания влаги в стены.

Стоит защитить поверхность с дополнительным запасом около 1 метра с каждой стороны, чтобы убедиться, что пролитая вода также вокруг стен душевой кабины не вызовет протечек и попадания влаги в стены. Соединение стен. Это места, куда легко проникает вода, и они представляют особый риск утечки. В магазинах товаров для дома доступны специальные изоляционные ленты, закрывающие все края, соединяющие стены и пол. Обратим внимание на герметизацию стыков стен, особенно если кабина базируется на двух-трех перпендикулярных стенах.

Это места, куда легко проникает вода, и они представляют особый риск утечки. В магазинах товаров для дома доступны специальные изоляционные ленты, закрывающие все края, соединяющие стены и пол. Обратим внимание на герметизацию стыков стен, особенно если кабина базируется на двух-трех перпендикулярных стенах. Зазора между душевым поддоном или перегородками и стеной. Это место подвержено утечкам. Важно позаботиться о герметичности между краем поддона и плиткой внутри кабины. Это место регулярно и многократно заливается водой во время ежедневного душа, поэтому малейшие щели могут вызвать протечки.

Это место подвержено утечкам. Важно позаботиться о герметичности между краем поддона и плиткой внутри кабины. Это место регулярно и многократно заливается водой во время ежедневного душа, поэтому малейшие щели могут вызвать протечки. Герметизация соединения душевых перегородок со стеной. Они также являются критическими точками, к которым следует обращаться с особым вниманием.

Уход за душевой кабиной

Для предотвращения утечек важны не только надлежащая защита поверхности перед этапом сборки кабины и хорошее уплотнение критических точек контакта кабины со стенами и полом. Не менее важен правильный уход за кабиной при ежедневном использовании. Итак, что нужно помнить, чтобы избежать протечек и сырых стен?

Подбор качественных уплотнителей. Хорошая подготовка и качественные материалы гарантируют долгую и беспроблемную работу всех соединений. Они долго остаются герметичными и не так быстро «изнашиваются». Они устойчивы к повышенной влажности и грибку. Лучше выбирать уплотнители (жидкие пленки, ленты и силиконы), предназначенные для использования в ванных комнатах.

Хорошая подготовка и качественные материалы гарантируют долгую и беспроблемную работу всех соединений. Они долго остаются герметичными и не так быстро «изнашиваются». Они устойчивы к повышенной влажности и грибку. Лучше выбирать уплотнители (жидкие пленки, ленты и силиконы), предназначенные для использования в ванных комнатах. Регулярная замена силиконовых швов. Нужно менять уплотнительные силиконовые детали каждые несколько лет, но стоит наблюдать, не нужно ли чаще обновлять уплотнение.

Нужно менять уплотнительные силиконовые детали каждые несколько лет, но стоит наблюдать, не нужно ли чаще обновлять уплотнение. Проверка герметичности отдельных элементов душевой кабины. Некоторые части кабины могут «работать» и изнашиваться с другой скоростью, чем другие.

Некоторые части кабины могут «работать» и изнашиваться с другой скоростью, чем другие. Замена и чистка прокладок и профилей. Плотными должны быть не только зазоры между душевой кабиной и стенами, но и между отдельными элементами всей конструкции. Утечки часто возникают на стыке между дверью кабины и стенками.

Из-за интенсивного и регулярного использования душевой кабины протечки могут появиться практически в любой установке. Надлежащая защита поверхности перед сборкой, хорошее уплотнение и надлежащее обслуживание позволяют значительно снизить риск утечки. Стоит придерживаться правила, что лучше предотвратить, чем потом ремонтировать, ведь сырые стены или затопление других помещений требует значительных трудозатрат. А это связано с большими незапланированными расходами, которых часто можно избежать.