Гид потребителя: можно ли укладывать ламинат на теплый пол?

Ламинат сегодня является самым популярным видом покрытия пола. Причина проста — при невысокой цене такой материал прекрасно выглядит, не требователен в уходе (по крайней мере по сравнению с паркетом), обладает сбалансированными эксплуатационными характеристиками. Ламинат — современное многослойное напольное покрытие в форме досок. Благодаря достоверной имитации разных пород древесины, камня и вообще любого материала многие потребители думают, что это на 100% натуральный материал. Однако на самом деле поверхность ламината — всего лишь нанесенный на лист бумаги рисунок. Сверху для защиты от деформаций и механических повреждений он покрыт слоем меламиновой или акриловой смолы. А вот несущий слой — это плотная древесноволокнистая плита (ДВП) или листы МДФ средней плотности.

В процессе производства материала используются потенциально вредные для здоровья формальдегиды. При сильном нагреве возможно их испарение и выделение угарного газа. В качественных моделях с классом эмиссии E0 или E1 концентрация вредных соединений остается в пределах нормы. Именно такие ламинированные доски можно без опасений использовать вместе с системой обогрева пола. Недаром известные бренды, например, один из первых производителей электрического теплого пола Devi из Дании, всегда предупреждает покупателей о необходимости обращать внимание на нанесенную на упаковку с ламинатом маркировку. Серьезные компании, выпускающие долговечные и безопасные в эксплуатации напольные покрытия, информируют потребителей о совместимости их продукции с такой отопительной системой.

Специалисты компании «Теплый пол», рассказывают о чем еще нужно знать, чтобы совместное использование теплого пола и ламината не доставило никаких проблем.

Ламинат и теплый пол

Как отмечено выше, перед приобретением напольного покрытия следует удостовериться в его совместимости с системами обогрева пола. Ни в коем случае не стоит покупать дешевую продукцию безвестных китайских производителей. Часто в таком ламинате основа сделана из некачественного ДСП. Это не только негативно влияет на прочность и срок службы материала, но и делает невозможным его укладку на теплый пол.

Также следует помнить, что температура нагрева ламинированных досок без ухудшения их эксплуатационных характеристик — не более +28°C. Кстати, самым комфортным для человека признан температурный режим в диапазоне от +25°C до +28°C.

Чтобы максимально точно установить уровень нагрева, следует использовать модели терморегуляторов, позволяющие производить тонкую настройку работы системы. Идеальный вариант — программируемый термостат.

Какие нагревательные элементы можно использовать под ламинатом?

На практике качественные ламинированные доски с соответствующей маркировкой подойдут для укладки над любым доступным на рынке видом электрического теплого пола: