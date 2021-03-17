Гид потребителя: можно ли укладывать ламинат на теплый пол?
Ламинат сегодня является самым популярным видом покрытия пола. Причина проста — при невысокой цене такой материал прекрасно выглядит, не требователен в уходе (по крайней мере по сравнению с паркетом), обладает сбалансированными эксплуатационными характеристиками. Ламинат — современное многослойное напольное покрытие в форме досок. Благодаря достоверной имитации разных пород древесины, камня и вообще любого материала многие потребители думают, что это на 100% натуральный материал. Однако на самом деле поверхность ламината — всего лишь нанесенный на лист бумаги рисунок. Сверху для защиты от деформаций и механических повреждений он покрыт слоем меламиновой или акриловой смолы. А вот несущий слой — это плотная древесноволокнистая плита (ДВП) или листы МДФ средней плотности.
В процессе производства материала используются потенциально вредные для здоровья формальдегиды. При сильном нагреве возможно их испарение и выделение угарного газа. В качественных моделях с классом эмиссии E0 или E1 концентрация вредных соединений остается в пределах нормы. Именно такие ламинированные доски можно без опасений использовать вместе с системой обогрева пола. Недаром известные бренды, например, один из первых производителей электрического теплого пола Devi из Дании, всегда предупреждает покупателей о необходимости обращать внимание на нанесенную на упаковку с ламинатом маркировку. Серьезные компании, выпускающие долговечные и безопасные в эксплуатации напольные покрытия, информируют потребителей о совместимости их продукции с такой отопительной системой.
Специалисты компании «Теплый пол», рассказывают о чем еще нужно знать, чтобы совместное использование теплого пола и ламината не доставило никаких проблем.
Ламинат и теплый пол
Как отмечено выше, перед приобретением напольного покрытия следует удостовериться в его совместимости с системами обогрева пола. Ни в коем случае не стоит покупать дешевую продукцию безвестных китайских производителей. Часто в таком ламинате основа сделана из некачественного ДСП. Это не только негативно влияет на прочность и срок службы материала, но и делает невозможным его укладку на теплый пол.
Также следует помнить, что температура нагрева ламинированных досок без ухудшения их эксплуатационных характеристик — не более +28°C. Кстати, самым комфортным для человека признан температурный режим в диапазоне от +25°C до +28°C.
Чтобы максимально точно установить уровень нагрева, следует использовать модели терморегуляторов, позволяющие производить тонкую настройку работы системы. Идеальный вариант — программируемый термостат.
Какие нагревательные элементы можно использовать под ламинатом?
На практике качественные ламинированные доски с соответствующей маркировкой подойдут для укладки над любым доступным на рынке видом электрического теплого пола:
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Греющими кабельными секциями — их монтируют в цементно-песчаную стяжку толщиной 3–5 см. Сегодня надежные и долговечные одножильные и двухжильные кабеля европейского производства можно купить по доступной цене. Например, теплый пол Extherm делают в Германии, а стоимость такой системы доступна каждому.
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Нагревательными матами — для удобства их монтажа на сетчатую или полимерную основу закреплены с определенным шагом тонкие кабеля. Кстати, немецкий производитель, как и упомянутый выше датский бренд, также производит такие нагревательные элементы.
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Сверхтонкими алюминиевыми матами — их монтаж не требует обустройства стяжки. Но не обойтись без специальной подложки, которая дополнительно обладает теплоизолирующими и звукоизолирующими свойствами.
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Инфракрасной пленкой — укладка производится «сухим» способом. Важно предварительно идеально выровнять основание во избежание повреждения токопроводящих элементов тонкого полотна.