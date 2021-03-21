Гид потребителя: нужны ли тонометры и небулайзеры в домашней аптечке

Тонометры – это медицинские специализированные устройства, благодаря которым можно измерить артериальное давление. Эксперты компании NetDiabet отмечают, что эти приборы очень популярны и востребованы в настоящее время.

Они есть практически в каждом доме в домашней аптечке. Фото: тонометры на netdiabet.com/tonometr/

Сейчас время очень активное, динамичное, и этот прибор для измерения артериального давления очень требуется людям, у которых наблюдается гипертония (повышенное артериальное давление) или гипотония (пониженное артериальное давление). Также данный аппарат эксперты советуют иметь тем людям, которые на работе испытывают сильное переутомление и ведут неправильный образ жизни, малоподвижный.

Довольно часто проблемы здоровья связаны с артериальным давлением – повышенным или пониженным. Это заболевание зачастую становится провокатором развития стенокардии, инфаркта миокарда и инсульта, то есть заболеваний, которые являются очень опасными для жизни человека. «Нужно заниматься своим здоровьем, профилактикой заболеваний, и измерение артериального давления – один этих этапов. Прибор для измерения артериального давления – тонометр, помогает осуществлять контроль за его изменениями.» — говорят специалисты компании.

Рынок тонометров очень разнообразен. Они бывают и механические, и электронные (автоматические и полуавтоматические тонометры). Свое внимание, прежде всего, нужно обратить на автоматические приборы, так как использовать их очень легко и просто и особых навыков для этого иметь не нужно.

Еще один прибор, который специалисты компании считают полезным иметь дома это — небулайзер.

Небулайзер – это специальный медицинский прибор, при помощи которого лечат заболевания бронхов и легких. Одно время он был даже единственным способом лечения данных заболеваний. При помощи этого аппарата можно значительно упростить такую процедуру как ингаляции, это может выполнить любой.

Через небулайзер происходит доставка лекарственного препарата пациентам, которые болеют бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, ринитом, синуситом, бронхоэктактической болезнью, фарингитом, муковисцидозом и ларингитом, то есть довольно серьезными заболеваниями.

Прибор вполне можно использовать в домашних условиях, во время борьбы с многими подобными заболевания.