Гид потребителя: особенности имплантации зубов
Благодаря активному развитию современных технологий и методик, отсутствующие зубы теперь можно легко восстановить. Настоящим прорывом в развитии стоматологии стала – зубная имплантация.
Если вы потеряли один или несколько зубов, их можно вживить при помощи имплантов из разных материалов, — уверяют специалисты Implant Studio.
Имплантация – современная стоматологическая процедура вживления специальных имплантов в костную часть челюсти с последующим протезированием зубов.
Что включает в себя имплант?
Имплант представляет собой искусственный корень зуба, который полностью заменяет природный корень, — отмечают эксперты. Чаще всего изготавливают его из титана, поскольку этот материал является одним из наиболее подходящих, обладает высокой прочностью и абсолютно безвреден для организма. Исключение может быть лишь в случае индивидуальной непереносимости или аллергических реакций на материал.
Имплант – это винт, который вкручивают в кость при помощи стоматологической отвертки. Та часть, которую видно над десной, называется – коронка. Имплант и коронку соединяет между собой – абатмент.
Какой имплант выбрать?
Выбором импланта занимается не пациент, а лечащий врач. Каждый специалист имеет необходимые знания и навыки, тонкости проведения процедуры, умеет работать с несколькими системами имплантации.
В настоящее время есть большое количество различных имплантов в Киеве, цены которых могут существенно отличаться друг от друга. Это могут быть импланты с насечками, с повышенной пористостью, с гладкими шейками или полированными. Опытный специалист подбирает их, с учетом физиологических особенностей пациента. Пациентам важно знать, те импланты в Киеве, которые были установлены родственнику или подруге, могут совершенно не подойти им самим.
Что нужно сделать, если решились на процедуру имплантация зубов?
Для начала нужно записаться на прием к специалисту, который осмотрит вашу ротовую полость. Затем он назначит КТ-исследование, а также лабораторные анализы крови. По выявленным результатам обследований врач расскажет о возможных вариантах имплантации, о сроках проведения процедуры, ее особенностях и стоимости.
Стоимость имплантирования в Киеве может сильно отличаться в зависимости от материалов, из которых изготовлены импланты, фирмы-производителя и многих других особенностей. Задача пациента – как можно подробнее рассказать врачу обо всех имеющихся заболеваниях, а также лекарственных препаратах, которые он принимает в настоящее время. Также важно проконсультироваться со специалистом, относительно противопоказаний этой процедуры.