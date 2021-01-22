Гид потребителя: особенности имплантации зубов

Благодаря активному развитию современных технологий и методик, отсутствующие зубы теперь можно легко восстановить. Настоящим прорывом в развитии стоматологии стала – зубная имплантация.

Если вы потеряли один или несколько зубов, их можно вживить при помощи имплантов из разных материалов, — уверяют специалисты Implant Studio.

Имплантация – современная стоматологическая процедура вживления специальных имплантов в костную часть челюсти с последующим протезированием зубов.

Что включает в себя имплант?

Имплант представляет собой искусственный корень зуба, который полностью заменяет природный корень, — отмечают эксперты. Чаще всего изготавливают его из титана, поскольку этот материал является одним из наиболее подходящих, обладает высокой прочностью и абсолютно безвреден для организма. Исключение может быть лишь в случае индивидуальной непереносимости или аллергических реакций на материал. Имплант – это винт, который вкручивают в кость при помощи стоматологической отвертки. Та часть, которую видно над десной, называется – коронка. Имплант и коронку соединяет между собой – абатмент.

Какой имплант выбрать?

Выбором импланта занимается не пациент, а лечащий врач. Каждый специалист имеет необходимые знания и навыки, тонкости проведения процедуры, умеет работать с несколькими системами имплантации. В настоящее время есть большое количество различных имплантов в Киеве, цены которых могут существенно отличаться друг от друга. Это могут быть импланты с насечками, с повышенной пористостью, с гладкими шейками или полированными. Опытный специалист подбирает их, с учетом физиологических особенностей пациента. Пациентам важно знать, те импланты в Киеве , которые были установлены родственнику или подруге, могут совершенно не подойти им самим.

Что нужно сделать, если решились на процедуру имплантация зубов?