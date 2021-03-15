Гид потребителя: почему растет спрос на беспроводные наушники

Популярность беспроводных наушников резко возросла за последний год, и даже появилась новая подкатегория: беспроводные спортивные наушники с шумоподавлением.

Эти фитнес-ориентированные наушники сочетают в себе ANC, сохраняя при этом водонепроницаемость, а также стабильное время автономной работы. Такие компании как Samsung наушники выпускают различных категорий, от проводных до беспроводных.

А учитывая, что той же Samsung принадлежат такие известные аудио-бренды как Harman и AKG, звуковая составляющая таких устройств также на высоте. Это касается и беспроводных моделей, которые в последнее время, благодаря современным технологиям, практически не уступают проводным.

Зарядный чехол — это в еще одно весомое преимущество современных TWS наушников, которые значительно продлевает время их работы. Как и сенсорное управление — еще одна впечатляющая особенность TWS. Одно нажатие на наушник запускает или останавливает воспроизводимую музыку, двойное нажатие пропускает песню, а тройное нажатие возвращает назад. По умолчанию вы можете увеличить или уменьшить громкость, нажав и удерживая правый и левый наушник соответственно, но вы можете изменить эту функцию в приложении. Также оно позволяет полностью отключить сенсорное управление, если вы этого хотите.

Шумоподавление

Наушники с активным шумоподавлением, также известные как наушники ANC, по сути, создают в ухе звуковую волну, зеркально отражающую внешний шум, для электронного противодействия или «нейтрализации» такого шума. Технология лучше всего работает в условиях постоянного шума, такого как гудение двигателя — вот почему беспроводные наушники популярны у путешественников. ANC-наушники стали символом статуса в аэропортах и жд-вокзалах.

Раньше технология использовалась только для полноразмерных накладных наушников. Но всего за последние несколько лет она стала применяться и в мобильном сегменте. Шумоподавление работает более эффективно, если вы правильно подобраливкладыши к ушным вкладышам, входящим в комплект.

Резюме

Одним из самых больших преимуществ беспроводных гарнитур является их невероятная гибкость. В отличие от традиционных гарнитур вам не нужно беспокоиться о перепутанных шнурах или стесненных движениях. И в большинстве случаев вы можете использовать их на любом устройстве, если оно поддерживает Bluetooth.

Их дизайн обеспечивает удобство и простоту — две характеристики, которые делают беспроводные наушники востребованными.

Итак, их ключевые преимущества: