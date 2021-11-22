Гид потребителя: самые распространенные аппаратные неисправности iPhone

Бренд Apple и особенно его iPhone пользуются огромной популярностью. Хотя бренд часто подчеркивает свое высочайшее качество, эксперты сервисных центров не рекомендуют слишком доверять таким заявлениям.

Да, iPhone и iPad — это хорошо, но будьте осторожны — они не бессмертны и, как и все остальные устройства, подвержены поломкам, — отмечают специалисты компании iFix https://ifix.ua/, которая занимается сервисным обслуживанием таких устройств.

В последние годы стало чем-то вроде традиции, что (не только) последние модели iPhone страдают от различных ошибок после выпуска. Многие из них Apple исправляет в обновлениях при обнаружении, но в редких случаях проблемы вызваны аппаратной неисправностью.

Как отмечают эксперты компании, некоторые дефекты на них появляются довольно часто, и это может быть даже вызвано не по вине пользователя. Они рассказывают о самых распространенных из них.

ЖК-дисплей — проблемы с сенсорным слоем

Один из самых чувствительных компонентов iPhone — это ЖК-дисплей. Это логично, ведь ЖК-дисплей наиболее нагружен. Он часто ломается механически, что может вызвать падение с небольшой высоты или сильное давление.

Этих дефектов можно избежать, применив защитную пленку или защитный чехол. Сенсорный слой тоже часто ломается. Его неисправность также может быть вызвана окислением (это вызвано попаданием жидкости в устройство, это также может происходить, если вы часто подвергаете устройство воздействию влажной среды).

Хорошая новость заключается в том, что ремонт этих смартфонов iPhone не слишком дорог, и их можно обслужить, пока вы ждете. Для старых моделей 3G и 3GS можно попробовать отремонтировать ЖК-дисплей в домашних условиях, нужно только правильно выбрать запчасти для Apple, но более новые модели требуют обслуживания у специалистов.

Повреждение разъема наушников (для моделей до iPhone 7)

Все модели iPhone имеют очень тонкие компоненты — самые чувствительные также являются частью цепи наушников, поэтому даже ее неисправность не является исключением. В этом случае чаще всего виноваты окисление, пыль или даже простой износ. Поэтому начиная с модели iPhone 7, в компании Apple, отказались от него, в пользу беспроводных интерфейсов.

Но поскольку на руках у украинцев еще много старых моделей айфонов, их все еще носят в ремонт с проблемами разъемов для наушников.

Повреждена кнопка питания

И кнопка питания, и кнопка «Домой», которая тоже была механической в старых моделях, являются одними из наиболее часто используемых. Кнопка «Домой» всегда подлежит замене целиком, так как причиной ее неправильной работы является поврежденный кабель.

Аналогично с кнопкой включения. Также этот дефект чаще всего вызван естественным износом, а цена его замены одинакова для всех моделей. Если у вас возникли проблемы с включением, возможно, виновато программное обеспечение или шнур питания, поэтому сначала, специалисты рекомендуют проверить его.

Wi-Fi или Bluetooth не работает

Это был бы не iPhone, если бы не некоторые проблемы с неработающим Wi-Fi ил Bluetooth после первых нескольких дней использования последней модели. Проблемы с неработающим W-Fi ил Bluetooth встречаются очень часто, причем не только в новых устройствах, но и в некоторых обновлениях. Самая распространенная проблема, с которой вы можете столкнуться, это когда ваше устройство не может подключиться к сети Wi-Fi или по Bluetooth к другому устройству, или когда устройство подключается, но интернет не работает. Часто это может решиться настройкой, но иногда это вызвано аппаратной проблемой и тогда помочь может только сервисный центр.

Как получить качественный сервис?

Ремонт iPhone, а также ремонт планшетов iPad всегда лучше доверять квалифицированному сервисному центру. Выбирайте его внимательно и желательно в соответствии с рекомендациями, которые он может предложить. Хорошим знаком всегда является то, что вы заранее знаете цену ремонта, а диагностика, как правило, бесплатная.