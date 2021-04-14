Гид потребителя: средства и способы чистки стиральных машинок

Стиральная машина — это далеко не предмет роскоши. Сегодня она есть почти в каждом доме. Из тяжелого и изнурительного труда с ее помощью стирка стала удовольствием. Всё, что требуется хозяйке, — поместить белье в загрузочный бак, добавить средство и выбрать нужный режим стирки. Но это только приятная часть в эксплуатации главной помощницы хозяйки. Обратная сторона медали выглядит иначе.

Стиральные машины выходят из строя, появляется неприятный запах, с которым сложно бороться. Причина этих трудностей не в качестве изделий, а в эксплуатации. Налет и накипь образуются из-за жесткой воды, на появление плесени и грязи влияет сырость. Всего можно избежать, и, чем оплачивать ремонт стиральной машины, лучше научиться правильно ею пользоваться. Специалисты сервисного-центра Mix-Servis рассказывают о специальных средствах для очистки стиральных машин, которые позволят продлить срок ее службы.

Чем чистить стиральную машину

В аннотации к стиральным машинам всегда есть информация по уходу. Производители рекомендуют использовать профессиональные средства. Последние могут быть как общего назначения, так специальные, предназначенные для решения конкретных задач. Условно их можно поделить на группы в зависимости от назначения. Если говорить о средствах, которые наиболее часто используются сегодня в домашних условиях, можно выделить следующие категории:

Средства для предотвращения появления накипи

Состав их может различаться, но в основе всегда будет лимонная кислота или аналог с кислотной средой. Они эффективны в борьбе с уже образовавшимися налетом и накипью, предотвращают их появление на элементах барабана и ТЭНа. Это одна из самых распространенных проблем, возникающих после долгой эксплуатации. На образование налета и накипи влияет плохое качество воды.

Как чистить машину от накипи — рекомендации экспертов:

раз в месяц полностью очищать стиральную машину;

для удаления накипи, образовавшейся на ТЭНе, использовать специальные порошковые средства;

запускать режим стирки при повышенной температуре с использованием средства от накипи.

После обработки нет необходимости проводить дополнительные манипуляции, можно сразу использовать технику по назначению. Таким образом можно самостоятельно контролировать процесс появления накипи и проводить чистку без вызова мастера.

Антибактериальная обработка

О необходимости антибактериальной обработки говорит появление неприятного запаха из загрузочного бака. Для ее проведения используются специальные средства, в составе которых есть хлор, оказывающий эффективное воздействие на большинство бактерий. Для предотвращения появления плесени обрабатывать машину нужно как можно чаще. Если уход за техникой не осуществляется должным образом, помимо плесени, сопровождающейся неприятным запахом, возможно образование очагов слизи на резиновых элементах загрузочного люка. Избавиться от них потом будет сложно. Рекомендуемый интервал обработки стиральной машины от плесени — 1 раз в месяц.

Удаление грибка из стиральной машины

Грибок — одна из наиболее сложных проблем, возникающих в процессе эксплуатации стиральных машин. Грибок, плесень, очаги слизи могут появляться как на резиновых, так и пластмассовых элементах. Они быстро распространяются по деталям стиральной машины, поэтому для борьбы с ними необходимо проводить полную чистку техники. Для работы лучше вызвать специалиста. Если не проводится ежемесячная чистка стиральной машинки специальными средствами на режиме стирки без белья, обработку от плесени, слизи от мыльного раствора и грибка нужно заказывать 1 раз в 2–3 месяца.

Универсальные средства для ухода

Один из оптимальных вариантов для ухода за стиральной машинкой самостоятельно. В их составе содержатся вещества, оказывающие воздействие на все виды бактерий, образовавшуюся накипь. Эффективность их заключается в проникновение даже в труднодоступные места. Они хорошо обрабатывают рабочие элементы стиральной машины и предотвращают образование коррозии. Использование универсальных средств позволяет значительно продлить срок службы машинки. Большинство из них заливаются в загрузочный отсек для порошка. В режиме стирки при высокой температуре (без белья), достаточно проводить такую обработку 1–2 раза в год.

Как правильно пользоваться средствами для ухода за стиральной машинкой

Чтобы уход был эффективным, нужно четко соблюдать последовательность действий:

Салфеткой очистить поверхность от грязи, ниток, шерсти и т. д.; Вытащить все съёмные элементы и хорошо промыть; Труднодоступные места очистить с помощью губки или щетки.

Прочитайте инструкцию по применению средства и четко следуйте аннотации. Не игнорируйте меры предосторожности: большинство средств содержит химические вещества. Какому именно продукту отдать предпочтение, четких рекомендаций нет. На рынке средства представлены в ассортименте в разных ценовых категориях. Доверяйте проверенным производителям, в которых вы уверены.

Если все таки стиральная машина вышла из строя, эксперты компании рекомендуют обратиться в сервисный-центр для устранения неполадок.